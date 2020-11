Jeg vil feire en trygg jul med besteforeldrene mine

Vilde Pettersen (15)

Denne julen vil bli annerledes for mange. Vilde Pettersens (15) største ønske er å feire jul med besteforeldrene sine. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Halfpoint / Shutterstock / NTB

Ingen fortjener å sitte alene på julaften.

Dette året har vært rart og annerledes. Vi er forberedt på en julaften hvor vi må snakke med besteforeldrene våre på Facetime. Vi er så redde for å smitte dem. Men er det noe vi kan gjøre for å slippe å stresse over det?

Vi er heldige som har lang juleferie i år. Det synes jeg vi bør utnytte. Jeg foreslår at uken før juleferien brukes til hjemmeskole og hjemmekontor for alle det er mulig for. At vi setter oss selv i en frivillig hjemmekarantene.

Redde julen

Dette gjør at vi kan være sammen med besteforeldre på julaften med god samvittighet og uten å stresse over smitte. Dette vil også minske sjansen for at smitten sprer seg.

Vi er avhengig av at alle er med på dette, noe jeg tror mange vil være. Jeg tror mange vil gjøre alt de kan for å redde julen. Jeg har flere venner som har lyst til å sette seg selv i karantene disse to ukene. Det kan derimot være vanskelig å utføre uten at skolene og arbeidsplassene er med på det.

Vilde Pettersen (15). Foto: Privat

Alene på julaften

Jeg har flere venner som har enslige besteforeldre som bor langt unna. Det er trist for dem som ikke får møtt besteforeldrene sine, men det er enda tristere for besteforeldrene som må sitte alene på julaften.

Ikke glem at eldre også har en psykisk helse som vi må passe på. Ingen fortjener å sitte alene på julaften.

Jeg er heldig som har besteforeldre som bor nærme meg. Jeg pleier å dra innom dem hver uke. De siste ukene har jeg ikke fått dratt til dem, fordi jeg er så redd for å smitte dem. Det synes jeg er veldig rart og trist.

Mitt største ønske

Jeg hjelper dem med å vaske og oppdaterer dem på livet. Jeg kan ikke se for meg hvordan det hadde vært om jeg smittet mine elskede besteforeldre. Etter å ikke ha møtt dem på en måned, er mitt største ønske å kunne feire jul med dem.

Vi alle må gjøre noe for å redde julen. Derfor synes jeg vi må ha hjemmeskole og hjemmekontor de to ukene før julaften. Julen er et høydepunkt for mange, og jeg tror det vil lyse opp disse tider hvis vi får lov til å feire den med dem vi er glade i.

Å sitte alene i julen er noe ingen skal oppleve. La oss feire jul med besteforeldrene våre.

