15. desember: De gjør studietiden min bedre

Peter Grinde-Hollevik (20)

14. des. 2020 16:50 Sist oppdatert 23 minutter siden

Sjømannskirken i San Fransisco ble et fristed for student Peter Grinde-Hollevik (20). I dagens luke i vår julekalender vil han takke personene han har truffet der. Foto: Privat

Her har jeg vært vitne til alt jeg setter pris på i det varme, norske samfunnet – på motsatt side av Atlanteren

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si ;Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

Et sted med nystekte vafler, ferskt grovbrød og hjemmelagde kjøttkaker slik kun bestemor lager dem. Et sted med muligheten til å snakke vårt morsmål, et trygt samlingspunkt, og et samlende husrom for dem som trenger det. En trygg havn først tenkt for sjøfolk, men nå i større grad et sted for studenter og andre som ferdes utenlands.

Du har muligens gjettet hva jeg refererer til: Den norske Sjømannskirken.

Som student i USA har dette vært et utfordrende semester: En global pandemi har snudd verden på hodet, og et presidentvalg har skapt både nasjonal og internasjonal spenning.

Mye omsorg

Dette har til en stor grad påvirket studieopplevelsen for alle norske studenter. Isolert i våre små studenthybler har vi kjent på savnet til det kjente og kjære. For noen har dette semesteret vært isolerende og annerledes enn forventet.

Visste du at Peter har skrevet et av de mest leste innleggene i 2020? Les det her.

I tider som dette har få steder vist like mye omsorg som vertskapet i Sjømannskirken. Her har jeg vært vitne til alt jeg setter pris på i det varme, norske samfunnet – på motsatt side av Atlanteren.

Sjømannskirken i San Fransisco ble et fristed for Peter Grinde-Hollevik (20). Her er han med andre besøkende. Foto: Privat

Ved hver anledning blir man møtt med trygghet og aksept for at ting kan være utfordrende. Oppmuntrende ord henger løst i luften. «Det kommer til å bli bedre» og «Vi kommer oss gjennom dette sammen» er setninger jeg hører ofte.

Lukten av hjemmebakst

Sjømannskirken har samtidig vært en arena for sunne debatter og refleksjoner om alt som skjer i verden. Jeg har møtt både sterkt troende Trump-støttespillere og ivrige demokrater gjennom kirkens arbeid. Det er nærmest som om atmosfæren tilbyr et rom for både politisk uenighet og dialog som løftes over partipolitikk.

I et USA med relativt høyt blodtrykk har det å komme innenfor kirkens store smijernsporter bidratt til å senke trykket betraktelig. Mon tro om det er lukten av hjemmebakst og strikkegensere som gjør dette mulig?

Det viktigste er kanskje at jeg som ikke-troende, aldri har kjent på noe behov for å late som jeg tilhører en spesifikk tro for å passe inn i Sjømannskirken. Kanskje har dette noe med kristendommens tanke om medmenneskelighet og omsorg for ens neste?

Alle er velkomne

Jeg tror derimot det er mer sannsynlig at det har noe med tanken om at alle skal føle seg ivaretatt og velkommen i Sjømannskirken. Uansett om man er hjemløs, student, statsminister eller kongelig.

Med alle de omsorgsfulle opplevelsene fra siste semester bak meg vil derfor rette en stor takk til alle som driver og besøker Sjømannskirken. Dere har vist et enormt pågangsmot og hatt en positiv innstilling og varm omsorg for alle studenter og utenlandsboende rundt hele verden.

Dere har virkelig gjort mitt første semester ved Berkeley til den positive opplevelsen det har vært.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Denne julen tenker jeg at det er ekstra viktig å engasjere seg frivillig i lokalsamfunnet. Flere eldre er bekymret for å ta julehandelen, og i juletiden blir det ofte ekstra tydelig at folk føler seg utenfor eller ensomme. Ta derfor for eksempel kontakt med din lokale frivillighetssentral og hør med dem om det er noe du kan bidra med! God jul.

Vil du lese mer fra vår julekalender?

Det kan du gjøre her.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.