Det er ikke så ille å være ung og gravid

Ruby Hammervold 19 år

Nå nettopp

Da Ruby Hammervold var 19 år, ble hun gravid. Hun visste fra første stund at hun skulle beholde barnet. Foto: Privat

Er det egentlig så ille å velge å gå en annen vei?

Jeg har alltid vært veldig glad i barn. Folk har hele tiden vært redd for at jeg skulle få barn tidlig. Og det gikk som de fryktet. Jeg ble gravid som 19-åring. Det var fem måneder etter at jeg hadde flyttet hjemmefra, selv med all verdens prevensjon.

En tidlig søndag morgen i september satt jeg på do. I en skjelvende hånd holdt jeg en positiv graviditetstest. Det var mange tanker som suste rundt i hodet mitt. Hvordan kunne dette være mulig?

Rykter og kjipe kommentarer

Jeg hadde nettopp fått meg kjæreste som jeg knapt hadde vært sammen med i tre måneder. Vi hadde flyttet til en helt ny by og begynt på folkehøyskole. Så ble jeg plutselig gravid. Jeg visste helt fra første stund at jeg skulle beholde barnet. Abort var aldri et tema.

Det var mye ryktespredning og kjipe kommentarer. Jeg fikk spørsmål som «Har dere tenkt på fremtiden deres?», «Hva med jobb og skole?» og «Er det ikke lurt å vente noen år?»

Ruby Hammervold (19). Foto: Privat

Heldigvis for meg er jeg ikke særlig sjenert, og jeg har bein i nesen. Så jeg sto opp for meg selv og sa ifra de gangene jeg syntes at jeg ble urettferdig behandlet. Det var ingenting noen kunne si for å endre meningen vår. Vi skulle ha det barnet.

Ung og frisk mor

Mange mener det er verdens undergang om man blir gravid før alderen som er «sosialt akseptert». Men er det egentlig så ille? Nå får barnet mitt en ung og frisk mor. Jeg får oppleve verden med barnet mitt noen år lenger enn hva andre mødre får. Dessuten blir jo ikke eggene noe yngre.

Jeg tror at folk har fordommer mot unge gravide og unge mødre fordi de tenker at vi ikke kan håndtere barn. Men det har jo vi kvinner bevist i mange århundrer at vi kan. Det var faktisk vanlig å få barn i ung alder før i tiden, så hva har endret seg?

Jeg spør selv om jeg egentlig vet svaret. Skole, utdanning og jobb blir prioritert. Nå er det et så stort fokus på å gjøre ferdig en lang syvårs utdanning før man endelig kan slå seg til ro med partner og barn.

Men er det egentlig så ille å velge å gå en annen vei? Det er ingenting som tilsier at en ung mor på 19 år ikke kan få for eksempel en legeutdanning i fremtiden.

