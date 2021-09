Ikke sett skolene på rødt nivå!

Farzad Falahatimarvast (17) Bærum

10 minutter siden

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog, statsminister Erna Solberg og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse om koronasituasjonen forrige uke.

For noen går det sikkert helt fint å ha hjemmeundervisning, men det gjelder ikke alle. Det gjelder ikke meg.

Jeg er en 17 år gammel gutt som ennå ikke har opplevd en vanlig skoledag på videregående. Jeg har ikke fått lov til å sitte ved siden av vennene mine i klasserommet, fordi vi risikerer å smitte hverandre med covid-19.

2. september skrev elev Julian Hvaal Strømstad et Si ;D-innlegg om at skolene burde blitt satt på rødt nivå i tre uker for å få bukt med smitten blant unge. Det er kanskje lett for noen å ha hjemmeundervisning i tre uker, men jeg lover deg at det ikke gjelder for alle. Det gjelder ikke meg.

November 2020 til april 2021 var en forferdelig tid. Det var mitt første år på videregående, og det var dager hvor jeg bare ville ligge i sengen uten å gjøre noe med livet. Jeg skulket mye av hjemmeundervisningen og hadde totalt over 15 prosent fravær.

La oss ikke glemme at mange barn og ungdommer ikke ønsker å være hjemme. Det kan være mange ulike grunner til det.

Det jeg prøver å komme frem til, Julian Hvaal Strømstad, er at Erna Solberg og regjeringen ser deg, men de ser også meg! Det er flere ting man må se på samtidig, og man må se saken fra mange ulike perspektiver. Du klarer sikkert helt fint å være hjemme i flere dager og uker, men for meg og mange andre er det veldig tøft.

Debattanten er styremedlem i Bærum Unge Høyre, men skriver på vegne av seg selv.

