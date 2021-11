Studenter sitter med boblejakker inne og venter på at regjeringen skal gjøre noe

Kristine Kathleen Archer Dreyer 21 år

Nå nettopp

Løftene fra valgkampen har forduftet i takt med økt makt, skriver Kristine Kathleen Archer Dreyer.

Dagens strømpriser gjør at studentøkonomien ikke går rundt.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For en tid tilbake siden så jeg «Debatten» på NRK. Der var rekordhøye strømpriser på agendaen. Kritikken haglet mot avtroppende regjering, blant annet fra Arbeiderpartiet.

Solberg-regjeringen fikk kritikk for at de ikke kom med betydelige tiltak til utsatte grupper med skyhøye strømregninger. Med Aps tydelige ståsted i debatten tenkte jeg at regjeringsbyttet ville føre til endringer.

Allerede glemt

Ap skulle bidra med støtte til studenter og andre som sliter med å få økonomien til å gå rundt. Et regjeringsskifte senere sitter jeg i en iskald leilighet med dobbel ull. I frykt for å skru på varmeovnene og potensielt måtte kutte i neste måneds matbudsjett.

Ekstra studiestøtte og krisetiltak for billigere strøm er glemt av nykommerne på Statsministerens kontor. Hverken jeg eller mine medstudenter ser én krone komme vår vei.

Jeg er en velger på rød side som har studenters ve og vel som kjernesak. Nå føler jeg meg lurt av regjeringens løfter om økt studiestøtte i valgkampen.

Det er som at intensjonene og de gode ideene kun var et salgsmoment i valgkampen. Nå har de forduftet i takt med økt makt.

Under fattigdomsgrensen

Studenter er ungdommer som om få år skal ta over statsministerens plass, men for å komme seg dit må de tydeligvis droppe middagen og sitte med boblejakke i stuen.

Som student får man et månedlig beløp på litt over 8000 kroner. Dette skal dekke alle utgifter. Etter betalt leie sitter jeg igjen med 3000 kroner som skal dekke mat, strøm, bussbillett og andre utgifter.

Kristine Kathleen Archer Dreyer (21), student i Bergen.

3000 kroner er alt jeg har, fordelt på 30 dager. Med andre ord lever jeg, som veldig mange andre studenter, under fattigdomsgrensen i Norge.

Hvordan forventer regjeringen vår, i verdens rikeste land, at vi skal få økonomien til å gå rundt når strømregningen plutselig spiser opp en tredjedel av det vi har å rutte med?

Løfter må holdes

Jeg forventer ikke en medlidenhetsfest eller summen av en politikerlønn fra Lånekassen. Jeg tror faktisk det ligger god lærdom for mange i å leve under litt trange kår der man er tvunget til å prioritere.

Derimot forventer jeg likevel at løfter holdes, og at voksne politikere, som også er tidligere studenter, forstår at «rekordhøye strømpriser» ikke går hånd i hånd med den månedlige studiestøtten.

Løsningen på denne strømkrisen ligger ikke klart i kortene. Men som Ap tidligere foreslo for Solberg-regjeringen, kan økt støtte til de som trenger det, være en løsning.

En annen løsning kan være at lån og stipend fra Lånekassen øker, slik som både Ap og Senterpartiet frontet i sin valgkamp. For min del sitter jeg fremdeles iskald og venter på at regjeringen skal spise sine egne ord.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

💬 Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg saklig!