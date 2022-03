Det finnes en digital underverden av barn som blir seksuelt misbrukt

Teknologiselskapene må jobbe mer aggressivt med å fjerne bilder og videoer av seksuelt misbruk mot barn på nettet, mener debattanten.

Hvorfor gjøres ikke mer for å stanse det?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste årene er nettet blitt fylt av flere og flere bilder og videoer av barn som blir seksuelt misbrukt. I avisen New York Times kom det nylig frem at bare fra 2018 til 2019 har bilder og videoer av dette kriminelle materialet økt med mer enn 50 prosent.

Men til tross for denne økningen, har ikke antall arrestasjoner gått tilsvarende opp. Teknologiselskapene stopper ikke spredningen av bildene. Og hva gjør myndighetene?

Flere innrapporteringer

Kommer man over bilder og videoer av barn som blir seksuelt misbrukt, skal man rapportere det. Innrapporteringen flere heldigvis gjør, har økt bevisstheten om et problem som har vært underrapportert i flere år.

For 12 år siden var det 600.000 rapporterte tilfeller. I fjor rapporterte teknologiselskapene over 60 millioner bilder og videoer av barn som blir seksuelt misbrukt. Antall rapporter har økt, men finansieringen er likevel den samme, ifølge New York Times' nyhetspodcast The Daily.

Fakta Er det noe på nett du reagerer på? Be om hjelp på: slettmeg.no

Ta kontakt med eierne av nettsiden eller appen

Ved alvorlige hendelser: Kontakt politiet på 02800, eller møt opp på nærmeste politistasjon Vis mer

Personvern blir mer viktig, og det er noe brukerne forventer fra teknologiselskapene.

Men barnets beskyttelse er også et personvernspørsmål, fordi selskapene skal beskytte personvern til kommunikasjonen på nettet, men de beskytter ikke personvernet til barna i bildene og videoene.

Mange selskaper gjør ikke nok

I podcasten forteller New York Times at Facebook i 2018 mottok rundt 12 millioner rapporteringer på kriminelt materiale. Hadde alle teknologiselskapene hatt lignende rutiner, ville tallene vi ser, trolig vært ekstremt mye høyere.

Så hvorfor gjør ikke alle selskapene det? Én årsak kan være at det ikke passer med businessmodellen deres. Facebook sletter kontoer hver gang de finner det materiale koblet opp mot en bruker. De sletter altså sine egne brukere, og dette koster penger.

Løsningen er der, men de velger å ikke bruke den

I podcastepisoden kommer det frem at mange selskaper ikke gjør nok. For eksempel kan bilder og videoer scannes så man kan identifisere overgrepsmateriale. Men Amazon scanner ikke, og Apple har kryptert samtaleplattform, så materialet ikke scannes. De scanner heller ikke bilder i Icloud. Og Snapchat og Yahoo scanner ikke videoer.

Løsningen er der, men de velger å ikke bruke den.

Må jobbe mer aggressivt

Vi må få ned overgrepsmaterialet på nett. Også for at det ikke skal være tilgjengelig for pedofile. Den norske psykologen og spesialisten Svein Øverland har uttalt til NRK at det krever ekstrem viljestyrke å være pedofil uten å gjøre noe straffbart.

Dersom man vet at en person sliter med pedofili, kan man ikke slippe dem løs i samfunnet etter måneder eller år med fengselsstraff. Straff alene reduserer ikke nødvendigvis straffbar adferd.

Teknologiselskapene må jobbe mer aggressivt med å fjerne bilder og videoer av seksuelt misbruk mot barn på nettet.

Pr. nå finnes det ingen lover som tvinger teknologiselskapene til å gjøre dette. Det må forandres. Men hvem skal gjøre det? Myndighetenes prosesser er for langsomme, og de holder ikke følge med teknologien – den utvikler seg lynraskt.

