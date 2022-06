Nei-siden henger igjen på 70-tallet

Magnus Rabben Wessmann Styremedlem, Oslo Unge Venstre

9 minutter siden

Siden forrige folkeavstemning er argumentene mot EU blitt stadig svakere og utenforskapet tydeligere, mener debattanten.

Vi kan ikke ha den samme EU-debatten i dag som for 28 og 50 år siden.

I et innlegg i Si ;D skriver Tiril Ekrem, nestleder i Fremskrittspartiet Ungdom Hordaland, at «den økende EU-støtten blant nordmenn er bekymringsverdig».

Argumentene er gammelt oppgulp fra nei-siden i 1972 og 1994. Det faktum at EU har forandret seg vesentlig siden da, ser hun bort ifra.

Mens klima og miljø var et av hovedargumentene mot norsk EU-medlemskap under folkeavstemningene i -72 og -94, er dagens EU blitt et fyrtårn på klimafeltet.

Ifølge det europeiske miljøbyrået er utslippene i EU kuttet med 31 prosent siden 1990, mens Norge kun har kuttet 2,3 prosent, ifølge SSB.

De EU-kritiske partiene virker mer opptatt av å være imot EU enn for å kutte klimagassutslipp.

Ikke perfekt

En dårlig vits blir ikke bedre av å fortelle den flere ganger. Ei heller argumentene om at EU-medlemskap vil svekke norsk landbruk og fiskeri. Bøndene i EU er også avhengige av støtte for ikke å bli utkonkurrert, og nesten 40 prosent av det samlede EU-budsjettet på støtte til jordbruket.

Fullt EU-medlemskap vil også gi norsk fiskerinæring nye muligheter, og Sjømatalliansen har selv uttrykt at de ønsker bedre markedstilgang til EU.

EØS-avtalen er svært viktig for Norge, men gir ingen påvirkningsmakt. Gjennom fullt EU-medlemskap kan vi bidra til å forme vår tids viktigste institusjon.

Mens våre europeiske naboer diskuterer lover og regler som vi blir pålagt, sitter Norge på gangen.

Svakere argumentet

I en tid preget av krig i Europa og autoritære regimer på fremmarsj er det viktig at liberale demokratier står sammen. Sammen kan vi utgjøre en opposisjon til illiberale krefter som truer frihetene vi nyter godt av.

Gjennom det felles europeiske prosjektet er slagmarker blitt til forhandlingsbord. Det er på tide at fredsnasjonen Norge tar del i dette fellesskapet.

Siden forrige folkeavstemning er argumentene mot EU blitt stadig svakere og utenforskapet tydeligere. At flere nordmenn får øynene opp for dette, er ikke bekymringsverdig, men en gledelig utvikling.

