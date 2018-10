Å gå fra å være barn til ungdom er litt som å ta en tur på Tusenfryd med vennene dine.

Du og vennene dine ler og danser litt mens dere løper mot den store karusellen, den med huskene. Alt er bare herlig og fint og bekymringsløst der dere svever over bakken i karusellen. Så stopper karusellen, og alle sammen sier litt sånn «åååh» samtidig, selv om dere fortsatt er yre og fnisende.

Ingen vil jo egentlig av barndommens karusell, full av glede og ingen bekymring.

Hun ene venninnen din, hun som alltid har følt seg litt mer voksen enn det hun er og som bruker leppestift hun har lånt fra moren sin, peker ivrig mot attraksjonen som ligger like ved. «Vi tar den, dere!» roper hun ivrig.

Du får en liten klump i halsen, for attraksjonen hun pekte på er den aller raskeste berg-og-dal-banen, hvor du blir kastet frem og tilbake, og egentlig bare blir kvalm og svimmel. Det er i hvert fall det alle de store barna sier.

Rasende fart

Du vil ikke egentlig. Du vil helst kjøre karusellen en gang til. Men alle vennene dine roper «jaa» og fniser skikkelig høyt, og du vil jo ikke være hun kjipe som ikke tør.

Etter lang ventetid, hvor de andre har fnist og snakket om hvor mye de gleder seg, så tenker du at dette er en dårlig idé. Uroen bare vokser i magen som en stor, ekkel padde, mens du setter deg i vognen. Den vokser og vokser idet vognen sakte kjører frem til start.

Du skjønner med ett at du kommer til å miste alt du har med deg, før du plutselig rykker tilbake i setet.

Leker, bilder, minner, tanker og fantasier farer ut av hendene dine i rasende fart og forsvinner langt, langt ut av din rekkevidde. I tillegg ramler det masse nye ting ned i hodet ditt. Den nyeste Iphonen, merkeklær, politikk, Netflix og Spotify-abonnementer, karakterpress, kviser, drikkepress, og ansvar. Alt faller ned i hodet på deg og erstatter alt du hadde.

Alt er forandret

Plutselig er turen over. Du sitter der, kvalm og svimmel. Alle i setene har forandret seg. Folk går med hettegensere, store, dinglende øredobber og designerklær. Når ble det så viktig at genseren din hadde en logo foran, egentlig?

De er blitt høyere. Noen har plutselig ansiktet dekket av kviser, og gutta snakker plutselig like mørkt som faren din. Jentene har gått fra å bruke lånt leppestift fra mamma til et ansikt fullt av sminke. Alle ser annerledes ut. Du også.

Beina dine har blitt mye lengre og presser mot setet foran. Du må ha blitt minst et hode høyere, om ikke mer. De søte barneklærne er nå byttet ut med det som anses som trendy nå for tiden. Må jo passe på å være kul, ikke sant? Det trengte du ikke før.

Plutselig blir du dyttet av, for nå er turen over. Forskjellen er at denne gangen står du ikke og roper «en gang til». Denne gangen løper du vekk derfra.

På vei ut får du øye på karusellen, og mest av alt har du bare lyst til å kjøre den igjen, men det går ikke. For nå er du blitt for stor.

