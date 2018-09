I Norge har vi et departement som heter Justis- og beredskapsdepartementet. Når jeg hører navnet, tenker jeg på kriminalitet, rettssaker og terror. Departementet jobber for å sikre vår trygghet. I tillegg har de ansvar for justis-sektoren, altså politi og rettsvesen.

Det jeg imidlertid stusser over, er at personen som leder departementet kalles justis-, beredskaps- OG innvandringsminister.

Her har man altså lagt til et ansvarsområde, innvandring, som ikke har noen logisk tilknytning til de andre områdene. Hvorfor har man likevel valgt å sette ansvarsområdene i sammenheng?

Hvilket signal sender vi?

Har det noe å gjøre med hvilket syn politikerne i regjeringen har på innvandring? En FrP-politiker er ofte kritisk til innvandring. Å begrense innvandringen er blant FrPs viktigste politiske mål. Dermed er det kanskje naturlig for innvandringsmotstandere å se en sammenheng mellom innvandring og andre negative områder, som for eksempel kriminalitet.

Statsråden, altså sjefen for departementet, er en politiker fra FrP. Hvilket signal sender man til innvandrere og rasister når man kobler innvandring til kriminalitet og terror? Hvordan bidrar denne sammenblandingen til å forebygge høyreekstrem terror, slik vi opplevde 22. juli 2011?

Kan påvirke holdninger

Hvilket departement innvandring går inn under, har kanskje lite å si i den store sammenhengen, men jeg tror kategoriseringen kan ha innvirkning på folks holdninger til innvandrere. Knut Arild Hareide (KrF) sa til Siv Jensen (Frp) i en partilederdebatt på NRK at Frp med sin retorikk velger å møte innvandrere med mistillit istedenfor tillit. Denne organiseringen ser ut til å underbygge denne mistilliten. Hvorfor ikke heller ha en arbeids, inkluderings- og innvandringsminister?

