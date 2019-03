Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesykepleier Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

«Hvor kommer du egentlig fra?»

Hei!

Jeg er adoptert fra Kina. Jeg liker ikke at folk spør om hvor jeg egentlig kommer fra. Det er et vanskelig spørsmål som gjør at jeg føler meg usikker.

Jeg er lav og har annen hudfarge, kropp og øyne. Det er ikke alltid jeg klarer å si fra fordi jeg er redd for at vennene mine ikke skal like meg. Derfor holder jeg alltid alt inni meg, uansett hva.

Hva kan jeg si til folk når de spør og graver om hvor jeg kommer fra?

Jente (13)

Ingen skal måtte forklare at de er norske. Det er forståelig du synes det er vanskelig å svare på dette spørsmålet når du er norsk og har vokst opp i Norge.

Mange adopterte vil kjenne seg igjen i det du forteller. Ingen har krav på å få vite noe om bakgrunnen din med mindre du ønsker å fortelle det selv. Det er altså ditt valg. Du bestemmer.

Når folk spør deg hvor du kommer fra, og det blir vanskelig å svare, kan det være lurt å tenke ut et fast svar du kan gi. På den måten slipper du å stresse med å finne på et nytt svar for hver gang.

Hva med «jeg er norsk, men ble adoptert fra Kina som liten?» Det er enkelt, kort og gjør det klart at du ikke har lyst til å prate mer om det.

Det er fint å ha noen du kan dele tanker og følelser med. Det kan være en venn, en forelder, helsesykepleier på skolen eller en person du stoler på som kjenner deg ekstra godt. Du trenger ikke snakke om din kinesiske bakgrunn med noen, men det kan være til hjelp for deg. På den måten slipper du å tenke på det helt alene.

Vær den du er, og vær med folk som er hyggelige og tar deg for den du er.

Husk, du er god nok akkurat som du er, og har noe med deg som også gjør deg unik!

Hvis du vil, kan du ta en titt på Adopsjonsforum.no.

Lykke til!

Hvordan blir jeg «clean?»

Tunatura / Shutterstock / NTB scanpix

Hei.

Jeg har røyket marihuana omtrent fire ganger i uken i to måneder. Hvor lang tid tar det før jeg blir «clean» hvis jeg drikker masse vann og appelsinjuice, trener så jeg svetter og spiser løk?

Vet at jeg snart blir tatt inn på bekymringsmøte hos politiet, men vet ikke når.

Jente (16)

Etter enkeltinntak kan THC (det viktigste rusgivende virkestoffet i weed/cannabis) spores i urin i opptil syv dager. Ved hyppig bruk kan det spores lenger, og ved daglig bruk kan det spores i opptil seks til ti uker.

Siden du har røyket flere ganger i uken, vil det nok være mulig å spore THC i urinprøvene dine i flere uker. Hvor lenge er vanskelig å si, ettersom dette er individuelt.

Generelt er det lite man kan gjøre for at THCen skal gå raskere ut av kroppen. Å drikke mye vann og juice, eller å spise løk, har ingen effekt. Selv hard trening vil nok ha minimalt å si.

Hvis du har andre spørsmål knyttet til rus, kan du anonymt ringe Rustelefonen på 91508588, eller chatte/svare på et spørreskjema på rustelefonens hjemmeside. Alle henvendelser besvares med faktabaserte, ikke-moraliserende svar.

Hilsen Anne i samarbeid med RUStelefonen.

Hvordan vite om kjæresten vil ha sex?

Rock and Wasp / Shutterstock / NTB scanpix

Hei.

Jeg har fått meg kjæreste. Hun er beskjeden, og jeg synes det er vanskelig å vite om hun vil ha sex eller ikke.

Vet jeg burde snakke om det og spørre, men synes det er kleint.

Gutt (16).

Det finnes ikke et fasitsvar, men det finnes en hel del tegn du kan se etter.

Det enkleste er å spørre direkte.

Men det kan, som du forteller, være kleint. Noen viser klart med kroppsspråket at de vil ha sex, for andre er det vanskelig å vise hva de ønsker.

Her er noen kroppslige tegn dersom du vil bli flinkere til å lese og forstå kroppsspråk:

Øyekontakt. Når øynene viser interesse, blir blikket mer intenst. Et godt tegn, men det viser ikke nødvendigvis at kjæresten din vil ha sex.

Kyssing og klining. Når dere kysser, vil kyssingen bli mer intens og gå over til klining. Det er et godt tegn.

Berøring. Dersom kroppskontakten øker og dere bruker hender til å stryke over rygg eller til å berøre bryster og/eller kjønnsorgan, vil det fortelle om kjæresten din ønsker å fortsette eller ei.

Andre kroppslige tegn kan være at hjertet ditt (og hennes) slår fortere, at pusten går raskere og at du blir varm i kroppen. Brystknoppene stivner. Det skjer også noe med kjønnsorganet hos jenter. Skjeden bli ekstra våt og klitoris svulmer opp.

Uansett hvordan ting utvikler og utspiller seg, så trenger ikke det bety at kjæresten din vil noe mer enn å se på deg, kysse, kline eller berøre deg.

Øvelse gjør mester, så du kan trene deg på å tolke signaler, og tørre å risikere å bli avvist. Det er den beste måten å bli god på. Du kan komme langt med å tolke og forstå kroppsspråk. Men blir du i tvil, så kan du spørre: «Vil du ha sex eller ikke?»

Lykke til med utforskningen!

Vennlig hilsen Anders

Hvorfor er alle imot gaming?

Anton27 / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg elsker å game. Foreldrene mine hater at jeg spiller. Det irriterer meg. Iblant må jeg låse døren til rommet fordi de prøver å ta gaming vekk fra livet mitt.

De prater om nettavhengighet. Ekspertene sier at det ikke er bra å spille. Det er i alle fall det mamma og pappa har fått høre.

Jeg har store humørsvingninger og spill hjelper meg med å bli «normal». Gaming hjelper meg!

Det virker ikke som at ekspertene har peiling på gaming og de som er avhengig av det.

Hvorfor syns alle gaming er så forferdelig?

Jente (14 år)

Gaming er ikke forferdelig. Du forteller selv at gaming er bra for deg, og at spillingen fører til mindre humørsvingninger.

Du har rett i at gaming kan ha mange positive sider. Du kan være sosial med andre gamere, har det gøy og blir bedre i engelsk. Det er jo bra!

Kanskje trenger foreldrene dine å få innsikt i hva det er som gjør at du elsker gaming?

Du spør om hvorfor det er så mye negativt fokus på gaming. Som med alt annet har gaming negative sider. Det er nok disse foreldrene dine bekymrer seg for.

Typiske bekymringer er:

for lite frisk luft og mosjon

for lite tid med venner og familie

for lite søvn

for lite fokus på skoleprestasjoner

Alt handler i bunn og grunn om balanse, slik at hobbyen din ikke ødelegger for andre deler av livet ditt.

Kanskje du kan spørre deg selv om gamingen tar for mye tid? Om det går ut over vennskap, søvn og mosjon?

Om mulig, kan du ta en ordentlig prat med foreldrene dine. Da kan du fortelle om de gode sidene, og de kan snakke om sine bekymringer. På den måten kan dere forstå hverandre og bli enige om noen felles regler for spilling og tider.

Foreldrene dine har ansvar for deg til du er 18 år. I den perioden skal de passe på deg, støtte deg og se til at du utvikler deg på en god måte frem til du er voksen.

Det er helt lov å være uenig og bli irritert iblant. Foreldre tar også feil, men de gjør ofte det de gjør fordi de tenker på det som er best for barna.

Håper dere sammen finner ut av det!

Vennlig hilsen Anders

Lurer du på noe om sex, psyke eller ungdomsliv? Send inn spørsmålet ditt her.