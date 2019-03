Eg var avhengig av at nokon var villige til å gi meg sjansen. Då eg fekk han, gjorde det meg ekstra motivert | Torvald Hjelden Sætrang

Si ;D-innlegg: Mange vil seie at det har gått inflasjon i bachelorgradar. Då er det både tryggjande og inspirerande for meg at mogelegheitene for jobb ikkje er avhengig av høgare utdanning.