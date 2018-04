Det er trist at noen er nødt til å lyve for å få venner | Julia Jacobsen

Mange av oss vil ha oppmerksomhet. Føle seg synlige og morsomme. Du vil jo at de andre skal synes du er morsom!

Men noen lever kun på en løgn for å oppnå dette. Lystløgnere finner du overalt. Kanskje rett ved siden av deg, kanskje til og med i din bestevenn.

I starten vil løgnene være uskyldige, men til slutt kan det gå altfor langt. Det kan gå ut over skole, venner og familie. Hvordan kan vi hjelpe?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Blir avslørt

Som lystløgner har du det vanskelig inni deg. Du vil ingen andre vondt, du vil bare få andres oppmerksomhet. Du spiser, lever og sover akkurat som andre, men det er én ting som er annerledes: Du har en trang til å lyve. Trang til å late som om du er noe du egentlig ikke er.

Til slutt vet du nesten ikke at det du forteller, er en løgn. Når du først har begynt, klarer du ikke å begrense løgnene.

Du kan også si at en lystløgner er en som har lært at han eller hun kan unngå problemer eller få viljen sin ved å lyve. For å bli lagt merke til, velger de å lyve. De vil kanskje oppleve popularitet en liten stund, men dette vil ikke vare lenge. Det vil bli avslørt før eller siden.

Om du er lystløgner og forteller en historie mange nok ganger, vil den til slutt føles sann.

Grunnen til at de fleste av oss ikke lyver, er at vi vet at det sosiale samspillet ville sluttet å fungere dersom vi gjorde det. Vi kunne ikke stolt på hverandre.

Søk om hjelp

Jeg synes det er trist at noen er nødt til å lyve for å få venner. Alle burde ha en venn å stole på, le med og leke sammen med.

Så til deg som kjenner noen som lyver for mye: si fra.

Ikke gi en lystløgner oppmerksomhet for løgnene. Det kan hjelpe dem til å forstå at å lyve ikke er et godt valg. Noen psykologer mener til og med at konfrontasjon kan gi vedkommende en mulighet til å komme med en innrømmelse. Men husk at man også må lytte og være vennlig. Det vil ta tid!

Man kan også få hjelp av en omsorgsfull forelder eller en psykolog.

Og til deg, kjære lystløgner: Ikke vær redd! Ikke vær redd for å bli ydmyket, men ha tro på deg selv.

Er du nervøs når du er sammen med andre? Har du en trang til å si noe som alle skal le av? Ikke gjør det. Du vil jo ikke noen noe vondt. Du vil bare ha oppmerksomhet. At alle skal syns du er morsom, spennende eller kul.

Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet:

Ingen vil like deg bedre dersom du forteller en fantastisk historie.

Ingen vil like deg mindre dersom du forteller sannheten.

Du er bra nok akkurat som du er!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.