Her om dagen gikk lillebroren min på 6 og jeg en tur i nabolaget. Vi hadde en av disse gode samtalene som man bare kan få med barn.

Nysgjerrig som jeg er på livet hans, spurte jeg ham ut om skole, venner og fotball, og ellers fulgte praten det vi så rundt oss. Først en kråke, så en jente på sykkel og tilbake til fotball igjen.

Men så oppdaget jeg en sandwich-innpakning som viftet skjødesløst i vinden. Av vane plukket jeg den opp for å kaste den i en søppelkasse.

Tidligere ville jeg vært for flau til å plukke opp andres søppel fra gaten, men nå vet jeg hvor viktig det er. Handlingen er enkel, men har en effekt hvis mange nok gjør den.

Resultatene av plastforsøplingen er dramatiske: marint liv lider av plast som forstyrrer økosystemene. Millioner av dyr dør med flere kilo plast i magen, og mange kveiler seg inn i plast de ikke får av.

Det er ingen tvil: plastproblemet må gjøres noe med. Men hvordan skal vi få folk til å slutte å kaste plast i naturen?

For lillebroren min var det underlig å skulle plukke andres søppel. Jeg fortalte om dyr som kunne få det i seg, «for eksempel den måken der», sa jeg, og pekte på den svære fuglen som speidet fra en søppelkasse. Etter litt diskusjon var han med på prosjektet om å plukke søppel når vi fant det. Det ble faktisk til en lek.

Så lett var det å rekruttere enda en forkjemper for moder jord. Det handler om kunnskap og holdninger.

Skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle lærer om konsekvensene av plastforurensning. Vi har allerede læreplanmål som omfatter miljø, men det må bli bedre fulgt opp av skolene.

I tillegg må skolens ansatte og skolen som institusjon gå foran som rollemodeller gjennom handling ved å vise at de tar plastproblemet på alvor.

Så til alle lærere, rektorer, helsesøstre og SFO-ansatte: vær et forbilde når det nye skoleåret ruller i gang.