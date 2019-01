I Si ;D denne uken får vi kritikk fra Johanne Brekke Braarud for å satse for lite på utenriksstoff i Dagsrevyen. Vi er glade for at publikum engasjerer seg i sendingene våre og deltar i diskusjonen om hva Dagsrevyen skal være.

Vi har satset tyngre på utenriksstoff de siste årene og økt antallet korrespondenter til ni faste stasjoner, samtidig som vi regelmessig har utenriksstoff i sendingene våre og et eget utenriksmagasin hver søndag.

Satsingen skjer fordi vi vet at publikum gjerne vil ha mer innsikt i det som skjer globalt, og fordi verden er mer kompleks og sammensatt enn noensinne.

Lokalt kan være globalt

Ofte har det som skjer her hjemme, en sammenheng med det som skjer ellers i verden. Innslaget om reven som gikk til angrep på en sovende baby i Finnmark, er også en nyhet med globalt tilsnitt.

Lenge fryktet zoologer at den syke reven ikke bare hadde skabb, men også var smittet av rabies som vanligvis ikke forekommer i Norge. Den syke reven kunne ha vandret fra Russland over grensen til Finnmark og brakt rabies med seg inn i landet.

Dette viser at selv lokale enkelthistorier gjerne har sammenheng med globale hendelser og tendenser.

Dekker flyktningstrømmen bredt

Når det gjelder den konkrete meldingen om at 400 flyktninger var reddet i Middelhavet, er jeg enig i at vi kunne registrert hendelsen. Meldingen kom såpass sent på internasjonale byråer den kvelden at vi ikke fikk laget sak til Dagsrevyen. NRK.no meldte saken senere samme kveld, men her har nok tilgangen på bilder vært for dårlig til å lage et eget TV-innslag.

Flyktningstrømmen og konsekvensene for enkeltmennesker, samfunn og ikke minst den politiske debatten i Europa har vi dekket bredt i alle våre sendinger, men dette er en viktig påminnelse om at vi også bør dekke de positive nyhetene når mennesker i nød blir reddet.

Dagsrevyen skal fortsette satsingen på globale nyheter og også forsøke å forklare sammenhengen mellom det som skjer lokalt, nasjonalt og globalt på en god måte.

