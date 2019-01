Joel Ystebø i KrFU skriver at «det er en ulykke når de som stiller seg kritisk til dagens abortlov, fremstilles som kvinnefiendtlige».

Og ja, dere er kvinnefiendtlige når dere foreslår, ønsker og gjennomfører innskrenkelser i abortloven. Disse handlingene viser at dere ikke har tillit til at kvinner kan ta kontroll over eget liv og ta vanskelige valg.

Jeg er lei av at menn skal få så mye plass i abortdebatten. De kommer aldri til å gå gjennom et svangerskap eller en abort. Dessverre er det ikke bare Ystebø, men en god del andre menn også, som vil snakke på vegne av kvinner. Løsningene deres på uønskede svangerskap er at kvinner skal gå igjennom svangerskap, føde et uønsket barn og gi det bort etterpå. At det allerede er mange barn som trenger et hjem, eller hvor traumatisk det kan oppleves å gå gjennom alt dette, har de tydeligvis ikke tenkt på.

Det viktigste for dem er vel at de kan sove natten gjennom som heltene de tror de er.

Det føles som å være en ødelagt platespiller som spiller den samme låten gang på gang. Hvor mange ganger må vi si «min kropp, mitt valg» før vi blir hørt?

I 2019 skulle man tro vi hadde kommet lenger enn å begrense andre menneskers kontroll over eget liv.

Det eneste KrF og Kjell-Ingolf Ropstad forteller meg som kvinne, er at de ikke har tillit til vår evne til å ta valg over våre egne kropper. Vi blir umyndiggjort. De kan klappe seg selv på skulderen og slå på stortrommen for at de er imot et sorteringssamfunn. Samtidig ser de bort fra at de sitter i regjering med skaperne av det store sorteringssamfunnet, med skattekuttene til eliten og de dårlige tiltakene for folk flest.

Sannheten er at abort forsvinner ikke når du begrenser kvinners rett til selvbestemmelse. Det er bare å spørre land med ulovlig abort om deres mørketall.

