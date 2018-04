«Jeg heter Salman Chaudhry, og jeg er 16 år gammel.» «Hvor er du fra, da?» «Jeg er fra Furuset.» «Ja, men hvor er du egentlig fra?»

Slik introduserer jeg meg når jeg møter nye mennesker. Og slik svarer de nesten alltid. Jeg er født og oppvokst i Oslo. Jeg kjenners byens gater ut og inn. Jeg gikk i norsk barnehage og går på norsk skole. Jeg er fra Furuset. Mamma og pappa, de er fra Pakistan, hvis det var det du mente? Eller kanskje ikke?

Er jeg ikke norsk?

De spør ikke Nina og Ola hvor de er fra, de spør Salman og Mohammed. Tenk over hva du egentlig spør om. Du forteller meg at jeg egentlig ikke er norsk og at jeg ikke hører til i dette landet. Alt dette kan man unngå ved bare å stille det første spørsmålet.

Når jeg sier jeg er fra Furuset, så er jeg også egentlig fra Furuset. Fordi jeg er mørkere i huden, betyr det at jeg ikke egentlig er norsk? Dette skaper usikkerhet hos meg, og sikkert hos mange andre. Når ungdommer hører dette, blir de mindre oppmuntret til å ta initiativ i samfunnet.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Man føler at man ikke passer inn her fordi man tydeligvis ikke egentlig er norsk. Og jeg identifiserer meg jo ikke med pakistanere, for jeg har vært i Pakistan bare én gang. Kjenner ikke så mye til det. Hvorfor skal vi engasjere oss i det norske samfunnet, da?

Spør hva som engasjerer meg

Slutt å spørre hvor jeg egentlig er fra, men spør hva jeg vil. Hva som engasjerer meg. Jeg er lik alle andre norske ungdommer. Hvis jeg ikke finner meg til rette her, kommer jeg til å slite med å fortelle det jeg brenner for.

Vi hører overalt at vi er landets framtid. Fremtidens ledere, lærere, politikere. Hvis vi er landets framtid, bør vi behandles på lik linje med alle andre. Uansett hvordan vi ser ut eller hva slags bakgrunn vi har. Inkluder oss i samfunnet.

Det første steget mot å bekjempe rasisme, er å engasjere og opplyse ungdommen. Men vi må først få all ungdom på riktig side. Få oss til å føle at vi hører hjemme i Norge. I bunn og grunn er de fleste nordmenn åpne og hyggelige. Men det er de små, dagligdagse tingene vi bør passe på: som hvordan du snakker til nye mennesker du møter.

