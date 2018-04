I norsk skole skal alle ha samme mulighet til å lykkes.

Utviklingen de siste tiårene har gått i feil retning. Norske ungdommer som går på yrkesfag, er i ferd med å bli annenrangs elever.

Det skyldes politisk svikt.

En av fire yrkesfagelever står uten læreplass, og rekrutteringen svikter.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035 hvis dagens utvikling fortsetter.

For å øke rekrutteringen, må vi gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag.

Det krever en solid opprustning i utstyrsparkene. Mye av utstyret som elevene bruker, er gammelt og utslitt. Det må moderniseres og tilpasses de arbeidsoppgavene som man møter i arbeidslivet.

I tillegg må vi realisere gratisprinsippet. Utstyrsstipendet som yrkesfagselever får i dag, er for lite til at det dekker de faktiske utgiftene ved å ta en yrkesfaglig utdanning. Det er en urettferdig ordning som straffer dem med dårlig råd.

På samme måte som man har en rett til å begynne på videregående opplæring, bør man ha rett til å fullføre den.

Tilgang på læreplasser bør lovfestes, slik at politikerne forpliktes til å gjøre det som skal til for å sikre nok læreplasser. Som for eksempel å stille krav om lærlinger til bedrifter som får offentlige anbud.

Vi er langt ifra ferdig med å bygge landet. Derfor må vi satse på dem som skal fortsette å bygge det.

Rød Ungdom krever et kraftløft for yrkesfagene.

