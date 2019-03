I innlegget til Melina Kjelstad-Olsen 28. februar skriver hun at man ikke kan forandre verden fra sengen, og at «self-love» og «me time» er blitt fokuset istedenfor å sette den eldre generasjon på plass og gjøre noe for å forbedre verden.

Jeg ser deg, Melina, jeg støtter målet ditt og at du sier det du mener. Det du sier, kan stemme i mange tilfeller, men det er nok ikke så svart-hvitt.

Vi lever i tiden av «self-love» og har aldri trengt det mer.

Gråter for Greta

Den eldre generasjonen har skapt et samfunn som legger store steiner på små skuldre. Det kommer ikke uten konsekvenser for oss yngre. Blant annet har det aldri vært så mange psykiske problemer blant ungdom som det er nå.

Privat

Jeg hadde selv en drøm om å endre verden, men jeg ble uheldig, fikk kroniske plager og er blitt sengeliggende i tidlig alder. Det er ikke et valg.

Jeg hater at jeg er knyttet til Netflix og HBO. Det er ikke et liv jeg vil leve, og når jeg hører på Greta Thunberg, så gråter jeg, fordi det endelig er noen som gjør det jeg alltid ønsket å gjøre.

Endre verden fra sengen

Men jeg burde ikke skamme meg for at jeg ikke kan gå i protest-tog. Man kan nemlig endre verden fra sengen.

Internettet er stort og avisene mange. Jeg har begynt å skrive igjen, og jeg sender innlegg inn til aviser, slik som deg. Jeg har opprettet en gruppe på Facebook for dem som har lignende og samme utfordringer.

Jeg snakker med fremmede og viser de veien videre i helsesystemet. Jeg sier mine meninger. Høyt.

Jeg er snill med andre, og jeg gjør det jeg kan for å spare miljøet. Poenget mitt er at det er masse man kan gjøre, om man virkelig vil.

«Self care» er ofte livsnødvendig, og uten det fungerer ingen på sitt beste.

