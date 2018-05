Vi har et ansvar som medmennesker å behandle hverandre med respekt og verdighet. Disse svartelistene som russen driver med, hvor enkeltelever henges ut, kan virke som bare gøy og moro, men man bør tenke på at alle saker har to eller flere sider.

Erklæring av makt og dominans

For elevene som ikke har det så bra, eller for elevene som ikke helt passer inn, kan denne listen oppfattes som en liste for «de kule» eller for dem som er helt på bunnen av skolehierarkiet. Altfor mye press blir lagt på å være kul og på å passe inn i norsk skole, noe som kan føre til at elever lar seg bli latterliggjort under presset av de «populære».

Er det noe vi mennesker liker, er det oppmerksomhet, men spørsmålet blir om denne oppmerksomheten reflekterer deg på en positiv eller negativ måte. Svartelistene virker nærmest som en erklæring av makt og dominans i skolegården, noe vi ikke skal akseptere.

Fortjener å bli behandlet med respekt

De videregående skolene som tillater svartelistene, som russen bare mener er «moro», har også et ansvar for å passe på sine elever.

På min tidligere videregående skole fikk vi ikke lov til å ha det man kjenner som «terror-sjefer», og man fikk heller ikke lov til å sette opp noen elever på en svarteliste. De tillot ikke misbruk av makt, og det av gode grunner. For det er ikke gøy å bli ydmyket. Spesielt ikke for dem som er på bunnen av makthierarkiet.

Jeg mener at russen skal få lov til å finne på mye dritt i russetiden, men at dette ikke skal gå på bekostning av andre. Og om man først skal finne på en «prank», må man unngå at spesifikke elever føler seg rammet på grunn av sin sosiale status.

Alle elever fortjener å bli behandlet med respekt.

