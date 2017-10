Kjære Aksel!

Jeg lurer på hvordan man kan blir tryggere på seg selv, få bedre selvtillit og et bedre selvbilde?

Jeg prøver alt for å passe inn og for å være «bra nok», men ingenting funker, og jeg blir så sliten. Jeg gir så mye til andre, men jeg får ingenting tilbake. Jeg er ikke den som er mest utadvendt og snakker mest i sosiale situasjoner.

Alt dette gjør at jeg bare tenker negative tanker om meg selv, og jeg begynner å tenke på at jeg ikke orker mer snart. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen jente (16)

Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese den første uken. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (16)

Du stiller mange spørsmål på en gang, om selvbilde, selvtillit, trygghet, det å kunne ta plass og en følelse av å ikke passe inn.

Alle disse tingene koker ned til én ting, slik jeg ser det: ikke å føle seg bra nok. Det er en vond og ensom følelse å kjenne på, og det er ikke rart du blir sliten, lei og frustrert av å ha det slik.

Monica Strømdahl

Mange snakker om det å føle seg bra nok som en subjektiv ting. Vi må tro på, støtte og heie på oss selv. Min erfaring er imidlertid at dette i aller høyeste grad er et relasjonelt tema.

Vi trenger å føle oss gode nok for å føle oss som en del av fellesskapet. Og vi trenger å føle oss som en del av fellesskapet for å føle oss gode nok.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Typisk for samfunnet

Mennesker er ekstremt sosiale dyr som har behov for å føle seg sett, verdifulle og vite at de hører hjemme i flokken. Dette har hjulpet oss til å knytte bånd, lage grupper og sikre overlevelse.

Kroppen din er så å si bygd for å si ifra når dette behovet ikke er tilfredsstilt, så det er ikke rart du kjenner at dette er et problem.

Du viser til noe typisk for samfunnet vårt – at de utadvendte tar store deler av oppmerksomheten. Det er en viss favorisering av dem som snakker mye, byr mye på seg selv og tar plass.

Mennesker er forskjellige når det kommer til hva man foretrekker og orker av menneskelig kontakt. Jeg vil ikke råde deg til å prøve å være noe du ikke er. Det er veldig slitsomt å kjempe om oppmerksomhet blant andre som trives bedre i rampelyset.

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om. Les intervju med Aksel her. Trykk her for å sende inn spørsmål til Aksel.

Råd: Prøv en annen strategi

Dette betyr imidlertid ikke at du må slå deg til ro med ikke å passe inn. Det er nemlig ikke oppmerksomhet fra mange du trenger for å passe inn.

Du trenger først og fremst bekreftelse på hvem du er, og at du er god nok for noen.

Derfor vil jeg råde deg til å prøve en annen strategi. Det er vel så mye – faktisk ofte mer – å hente i nære personlige forhold. Det å snakke én til én eller i små grupper skaper som regel sterkere og mer varige bånd.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Aksel

Selv er jeg faktisk veldig utadvendt og trives i store mengder, men merker gang på gang at det er de nære relasjonene som er viktigst for meg.

Så finn de personene du liker, og som har de trekkene du setter pris på. Velg noen få. Vær med dem. Snakk med dem. Vis sårbarhet når du trenger hjelp. Vis støtte og omsorg når de gjør det.

Nære, åpne og ærlige relasjoner er god medisin mot å ikke føle seg bra nok. Og med dette følger gjerne mer selvtillit, trygghet og et bedre selvbilde.

Jeg ønsker deg riktig lykke til!