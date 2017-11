Klimakrisen, det er ikke et spørsmål. Klimakrisen er ikke en fjern bekymring. Klimakrisen er et faktum. Klimakrisen, den er her, og den er nå.

Våre politikere viser ingen vilje til omstilling. Dermed er det vår jobb å si ifra. Hvis ikke engang velstående Norge kan få til en endring, hvem kan da?

I 2016 delte regjeringen ut 10 nye utvinningstillatelser til oljeselskapene under 23. konsesjonsrunde. Her gambler regjeringen med svært utsatte naturområder i Barentshavet. De gambler med fremtiden vår.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Bryter løftet

I 2015 skrev Norge under på Parisavtalen. Vi forpliktet oss til å gjøre vårt beste for å unngå to graders oppvarming. Deretter ble det delt ut rekordmange blokker i Barentshavet.

Den norske regjeringen la Parisavtalen på hyllen allerede på vei hjem. Ifølge en rapport fra Oil Change International finnes det pr. i dag nok olje og gass innen felt som allerede er i produksjon, til å overstige to graders oppvarming.

Regjeringen har ingen skrupler med å bryte et avgitt løfte. Vi må vise dem at dette ikke er greit.

Tirsdag den 14. november møter Natur og Ungdom sammen med Greenpeace i retten. Vi har saksøkt staten. Dette er første gang grunnlovens miljøparagraf 112 prøves for retten. Paragrafen lyder:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.»

Første klimasøksmålet

Dette er det første klimasøksmålet i norsk historie. Klimasøksmålet handler ikke bare om Natur og Ungdom og Greenpeace, det omhandler oss alle.

Dette er en reell sjanse til å få regjeringen til å trekke tilbake de katastrofale lisensene.

Dette er reell mulighet til å skape en omdreining i både norsk og internasjonal miljøpolitikk.

Vi kjemper en kamp for fremtidens generasjoner, med grunnloven på vår side. Vi ses i retten den 14. november.

