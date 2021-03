Kommentarfeltene koker. Nå er jeg ikke bare lei korona-hatet mot Oslo. Jeg er også ganske sint.

Anne Høie Guettler (19) Asker

Nå nettopp

Jeg kan bare forestille meg hvordan det er å leve med sosial nedstenging over flere måneder, slik som i Oslo, skriver debattanten. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB

Å prioritere Oslo i vaksinekøen er ikke «å belønne dem som ikke har fulgt reglene».

Si ;D-innlegg

Nå er jeg drittlei. Og det er nok du også.

Det siste året har livet vært snudd på hodet for de aller fleste. Heldigvis er vaksinasjonen i gang, men vi får stadig beskjed om å smøre oss med tålmodighet.

Mandag anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) at vi skjevfordeler vaksinedosene beskjedent fremover, slik at Oslo, med sitt høyere smittetrykk, blir tildelt en større andel. Ved første øyekast virker det som om mange synes dette er svært urettferdig, og kommentarfeltene koker.

Nå er jeg ikke bare drittlei, men også ganske sint.

«Den egoistiske fiffen»

Kommentarene som går igjen, dreier seg i stor grad om at en skjevfordeling vil være å «belønne dem som ikke har fulgt reglene», og at den «egoistiske fiffen i Oslo» vil ha vaksinene fortere for å få stå i polkø. Dette er ikke realiteten for flesteparten av Oslos innbyggere.

Anne Høie Guettler (19). Foto: Privat

28. februar innførte Oslo nye, strenge tiltak, som blant annet innebar å stenge ned butikker som ikke regnes som samfunnskritiske, og alle serveringssteder. Videregående skole ble igjen satt på rødt nivå, og det er enda en gang anbefalt å unngå besøk.

Selv de lettere tiltakene her i Asker er kjempetunge til tider. Jeg kan bare forestille meg hvordan det er å leve med sosial nedstenging over flere måneder, slik som i Oslo.

Drittslenging

Vi kan ikke skjære alle over én kam og kun skylde på kommunens innbyggere for det høye smittetrykket. Det blir for dumt å snakke om «dem» og «oss» når vi alle jobber mot det samme målet.

De siste månedene har Oslos innbyggere og bedrifter tatt store, langvarige støyter for å forsøke å holde smittetallene nede. Det minste vi kan gjøre for å takke dem, er å holde oss for gode til å skylde på uskyldige mennesker. Mennesker som tilfeldigvis bor innenfor et geografisk område der befolkningen bor tettere enn mange andre steder. Mennesker som dessuten blir utsatt for smittefare fra de mange pendlerne som jobber i Oslo og bor i distriktene.

Det er greit å være drittlei, men vi må la være å slenge dritt til dem som gjør sitt beste.

Debattanten er kommunestyrerepresentant for Sosialistisk Venstreparti i Asker kommune, men skriver denne teksten på egne vegne.

