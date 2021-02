Verden skal ikke være sånn

Lily Sophie 13 år

51 minutter siden

I sommer demonstrerte hundrevis utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot rasisme. Foto: Vidar Ruud / NTB

Vi må gjøre noe med rasismen før det er for sent.

Det er noen som føler seg fanget i sitt eget land. Hvorfor og hvordan kan det fortsatt være sånn?

I dag er det litt over 65 år siden Rosa Parks ble arrestert, 20 år siden drapet på Benjamin Hermansen, og det har ikke engang gått et år siden George Floyd ble drept i USA. Dette er bare noe av noe av det som har skjedd og skjer i verden i dag.

Helt feil

Å bli drept på grunn av hudfarge, tro eller bakgrunn er så feil. Det er mange flere enn du tror som er redd for å gå ut av døren hver eneste dag her i Norge, kun fordi noen mener de ikke hører til her.

Vi må gjøre noe før det er for sent. Alle som ser noen som blir mobbet eller undertrykt på grunn av hudfarge, må si ifra! Ikke tenk at dette er noe som går over, eller at noen andre ordner opp.

Skal ikke være sånn

Det er ikke alltid dem som trykker andre ned, som har skylden. De er med på det, men ofte har de lært det av voksne de omgås med. Hvis et barn kun er med mennesker som er imot andre mennesker med en annen tro eller hudfarge enn dem, vil barna lære at det er sånn verden er.

Men verden skal ikke være sånn.

Vi må få alle til å føle seg trygge. Alle skal kunne gå ut uten at de skal være redde eller usikre.

Hvis du selv har noe imot mennesker med mørk hudfarge, leser dette og sier til deg selv at du ikke kommer til å forandre på den meningen, så kan du ha den. Men gjør meg og mange andre en tjeneste ved ikke å påvirke andre med den.

