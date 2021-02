Tix er kanskje en av de beste debattantene jeg noen gang har sett

Runar Chang Nordgård (15)

24. feb. 2021 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

For å si det rett ut: Jeg ble rørt av å se ham på Debatten! skriver Runar Chang Nordgård (15). Foto: Skjermdump NRK Debatten

Saklig og hyggelig: Hvorfor kan ikke politikere og alle vi andre debattere som Tix?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

En ting vi stadig legger merke til når vi ser på debatter, er usakligheter, hersketeknikker, personangrep og billige angrep mot motparten. I stedet for å svare på argumentene forsøker mange å dra motparten ned gjennom delegitimering.

Det er derfor jeg, for å si det rett ut, ble rørt av å se Tix på Debatten tirsdag kveld. Selv om Tix, så vidt jeg vet, aldri har deltatt i en debatt før, var han kanskje en av de beste debattantene jeg noen gang har sett.

Fakta Dette er debatten – Lørdag vant artisten Andreas Haukeland (Tix) Melodi Grand Prix med låten «Fallen Angel». Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg ga låten terningkast 1. – I etterkant har flere reagert på ordbruken til Grønneberg. Etter finalen uttalte han: «At en million fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra». Han oppfordret også Tix til å ta en Ari Behn og tatovere terningkastet «på overarmen, brystkassa eller rumpa». – Uttalelsene har utløst en diskusjon om hva musikkanmelderiet skal være. Vis mer

Noe å lære

Selv må jeg ærlig innrømme at jeg aldri har fulgt noe spesielt med på Melodi Grand Prix, Eurovision eller moderne musikk-konkurranser i det hele tatt. Men er det én ting jeg har hatt en sterk interesse for og har fulgt tett, er det debatter. Og her er det tydelig at vi, både folket og partiledere, har noe å lære av årets MGP-vinner.

Tix startet med å si at han tror Dagbladets musikkanmelder Anders Grønneberg er en «veldig fin fyr». Dette skjedde rett etter at programleder Fredrik Solvang la frem noen av sitatene fra anmeldelsene hans, som i mine øyne sjikanerer Tix.

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år. – Vi publiserer også tilsvar fra voksenpersoner. – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Michelle Obama i praksis

Tix ga oss den perfekte demonstrasjonen av Michelle Obamas «When they go low, we go high» i praksis. Han besvarte uttalelser som «hva med å grine litt på Lindmo» og «selv om 1000 fluer liker dritt, så betyr det ikke at det er bra» på en måte jeg aldri har sett en lokalpolitiker, fylkespolitiker, stortingsrepresentant eller partileder noen gang ha gjort før.

Tix gikk aldri etter Grønneberg. Tvert imot, Tix prøvde tilsynelatende å gå i lag med Grønneberg og å gi ham muligheten til å være en venn.

Så da spør jeg ganske enkelt. Hvorfor kan ikke vi gjøre det samme? En tidligere russeartist med så å si null erfaring med debatter klarer å være 100 prosent saklig og oppfører seg eksemplarisk gjennom hele debatten. Hva er det som hindrer oss andre fra å gjøre det samme?

