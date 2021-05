Netthets er blitt hverdagskost

Sofie Sinnes (14) Medlem i Grønn Ungdom

MDG-politiker Lan Marie Berg (bildet) har lenge vært utsatt for netthets. Politiet i Oslo har denne uken bestemt seg for å etterforske hetsen. Foto: Stein J. Bjørge / Illustrasjon

Jeg gidder ikke høre på deg hvis du kritiserer alderen min i en debatt om bedre sykkelveier.

Personangrep og usaklige kommentarfelt er hverdagskost for både ungdomspolitikere og eldre politikere.

En ny rapport viser at kvinner under 30 år er i den mest utsatte gruppen for hat og trakassering på nett. Flere blir møtt med hatefulle kommentarer etter politiske uttalelser.

Usaklige kommentarer

Det er altfor mange, særlig engasjerte ungdommer, som velger å la være å bli med i politikken. Det er blant annet fordi de opplever hets og usaklige kommentarer fra voksne på nett.

Bare hvis man tar en titt under kommentarfeltene på Si ;D, kan man lese de utroligste ting. Da jeg skrev mitt første innlegg i Si ;D, bladde jeg helt ned på siden for å lese kommentarene og for å se hva folk var uenige med meg i.

Det var på ingen måte hyggelig. Jeg fikk beskjed fra de andre i partiet om at man bare burde la være å lese kommentarene nederst på siden. Men hva om det var noen saklige kommentarer blant alt det usaklige? Skal ikke de bli hørt?

Sofie Sinnes (14), medlem i Grønn Ungdom. Foto: Privat

Være saklig!

Det er viktig at vi som samfunn greier å diskutere og gi rom for å være uenige. Det er viktig for demokratiet, og det er viktig for å få frem den beste politikken. Det tror jeg vi alle er enige om.

Men vi må fremtre saklig. Jeg gidder ikke høre på deg hvis du kritiserer alderen min, kjønnet mitt eller utseendet mitt i en debatt om bedre sykkelveier. Det er irrelevant og hører ikke hjemme i debatten.

Dessverre er det mange, og da spesielt kvinner, som får slike kommentarer på løpende bånd. Den som kanskje er aller mest synlig, er Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Langt over streken

Netthetsen Berg blir utsatt for, er på ingen måte akseptabel. I et Facebook-innlegg kritiserte Berg Israels angrep mot bombingen av Gazastripen. Etter litt over 12 timer hadde innlegget fått 19.000 kommentarer. Mange av dem var svært aggressive og rettet mot Lan som person.

Jeg tror at vi som er ungdomspolitikere, forstår hvor forbannet man kan bli av andre folks meninger, men ærlig talt. Å kritisere Lan som person er å gå langt over streken.

Vi har alle et felles ansvar når vi deltar eller skaper en debatt. Vi har alle et ansvar for å si det vi mener, men og for ikke å tråkke for hard på andres tær. Vi er nødt til å snakke om hva som gjør at folk blir utsatt for slike kommentarer og hvilken skade det gjør.

Både for folk flest og for demokratiet vårt.

Hva kan gjøres mot netthets? spurte vi følgerne våre på Instagram. Her er noen av svarene:

