Jeanett Lyngstad Finnøy (20)

24 minutter siden

Jeanett Lyngstad Finnøy (20) vil takke flere av lærerne hun har hatt i løpet av 13 års skolegang. Har du noen lærere du vil takke? Skriv i kommentarfeltet. Foto: Monica Strømdahl

Kontaktlæreren min ville vise meg at hun så jeg var flink i noe.

Jeg har alltid vært usikker og utrygg på andre. Derfor er jeg ekstra takknemlig for lærere som jeg har hatt opp gjennom tidene. La meg forteller dere om noen.

Min første kontaktlærer hadde et talent litt utenom det vanlige. Hun så hva hver enkelt elev fikk til, og hun trakk oss frem der vi strålte. Jeg var helt OK faglig, jeg hatet å snakke i timen, og jeg holdt meg for det meste til et par klassekamerater.

Følte meg trygg

Kontaktlæreren min ville vise meg at hun så jeg var flink i noe. Jeg fikk gjøre noe alene på alle skoleavslutningene. Jeg fikk være hovedperson i skuespill og lese dikt høyt foran foreldre. Disse tingene skulle senere vise seg å være det eneste som gjorde at jeg følte meg trygg.

Jeg husker godt den ene avslutningen hvor jeg leste dikt. Foreldrene til en av barndomsvennene mine sa til meg og foreldrene mine at jeg hadde talent. Plutselig fikk til og med lille, ubrukelige meg (som jeg ville sagt på den tiden) til noe.

Scenen ble mitt fristed. Jeg brukte store deler av barne- og ungdomsårene mine på scenen. I mange år var det musikk som gjaldt, senere dikt, slampoesi, noveller og foto. Dette ville aldri gått uten denne læreren.

Slapp aldri taket

Jeg vil også takke hjelpelæreren som aldri slapp taket. Hun har alltid heiet meg frem. Hun fortalte meg hvor flink jeg var da jeg sang på skoleavslutningen i 10. klasse. Hun var en av dem første som kjøpte boken min.

Hun sendte også melding da jeg skrev et Si ;D-innlegg om min mormors demens.

Jeanett Lyngstad Finnøy (20) Foto: Privat

På videregående skole fikk jeg også en lærer som skulle vise seg å bety mye i et ekstra tøft skoleår. Det er vanskelig å sette fingeren på hva hun gjorde. Mye av det handler om at hun alltid snakket med meg, selv hvor fjern jeg kunne være. Hun fortalte meg at hun hadde troen på at jeg ville gi ut en bok.

Hun var nok grunnen til at jeg fullførte videregående.

Kan ikke få takke nok

Det er et par flere lærere jeg vil nevene. En som alltid sa hei til meg, og en som jeg bare følte likte meg. Jeg tror det var smilet som gjorde det. Så hadde vi hun læreren som fortalte meg at jeg var et godt menneske.

Jeg skal også kort nevne gitarlæreren som fortalte meg at jeg var en god låtskriver. En annen musikklærer spurte rett ut om det var det at jeg var sjenert, som gjorde meg så stille. Jeg svarte han aldri tilbake. I dag ville jeg nok sagt at det var på grunn av at jeg var sjenert.

Alle disse lærerne har fått meg til å innse at jeg har noe å bidra med. Jeg kan aldri få takket disse lærerne nok.

