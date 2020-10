Skolen vår er mer enn det ryktene tilsier

Daniel P. Ulvang (16)

Bjørnholt er kort oppsummert en utrolig fin skole, med mye mangfold og aksept for at ja, vi er forskjellige, men det betyr ikke at vi ikke kan gå overens. Foto: Audun Braastad / NTB

Vår skole gjør mye bra mediene ikke fokuserer på.

Bjørnholt videregående skole har et dårlig rykte. Det kan ikke diskuteres. Når skolen blir nevnt i mediene, kommer det stort sett frem at elevene setter fyr på ting og avfyrer fyrverkeri innendørs.

Det har også vært enkelte voldsepisoder, men Bjørnholt er så mye mer enn de dårlige hendelsene. Det er på tide at skolen får vist seg frem fra perspektivet til elevene.

Fokus på det negative

«Elever ramponerte et klasserom på Bjørnholt videregående skole i Oslo» og «Politiaksjon på skole – elever kastet stoler» er to saker som kommer opp når du søker på skolen på nett. Ganske dramatisk. Helt klart ting som ikke skal skje. Nå er det et nytt år på skolen, da får vi vel starte med blanke ark?

Det som er synd, er at det virker som det er kun disse nyhetene mediene plukker opp og skriver om. Har de skrevet om Bjørnholts antirasistiske dag, da vi fikk besøk av varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam? Da fikk vi høre hennes og andre lokale politikeres møte med rasisme.

Mer dramatiske overskrifter skaper mer engasjement. Det er klart at «elever kastet stoler» er mer spennende enn «Bjørnholt setter rasisme i fokus».

Mer enn bare bråk

Majoriteten av elevene på Bjørnholt er respektfulle og høflige mennesker, som gjør sitt beste på skolen. Har vi noen dårlige epler som stiller skolen i et dårlig lys? Ja, men burde dette være det eneste som kommer frem når vi skal diskutere om en skole er god eller ikke? Det blir feil måte å se det på.

Og hvorfor legges det også så mye vekt på elevenes snitt, når man ser på om en skole er god eller ikke? Er det alt som teller? Bør vi ikke også se på om skolen hjelper elevene med å bygge karakter videre i livet og utvikle sunne holdninger?

Bjørnholt har i år et nytt prosjekt. Noen av elevene skal ut av klasserommet og få prøve seg på nye ting. Dette tror jeg er et utrolig bra tiltak. Jeg håper andre skoler i fremtiden vil prøve seg på lignende.

Sterkt samhold

Miljøet på Bjørnholt består av elever og lærere fra forskjellige bakgrunner. Miljøet er inkluderende, åpent og med lite fordommer. Det er aldri vanskelig å finne noen som er villige til å ta deg med i gjengen, dersom du trenger noen å være med.

Vi har mange gøyale aktiviteter, der vi kan bli kjent med hverandre. Lærerne på skolen er utrolig dyktige og strekker seg langt for at elevene deres skal lykkes. I tillegg til lærerne er det miljøarbeidere, minoritetsrådgivere og andre ansatte, som alle gjør sitt beste for å hjelpe elevene på skolen.

Bjørnholt er kort oppsummert en utrolig fin skole, med mye mangfold og aksept for at ja, vi er forskjellige, men det betyr ikke at vi ikke kan gå overens.

Men du, ikke ta vårt ord for at Bjørnholt er en god skole. Kom og besøk oss! Opplev miljøet, elevene og de ansatte. Gjør opp din egen mening. Vi vil ta deg imot med åpne armer, slik som skolen har tatt imot oss fra første dag.

