Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år

Ole Christianio Samuelsen (11) Leder for Miljøagentene i Arendal

Nå dør artene ut i rekordfart på grunn av oss mennesker, skriver Ole Christianio Samuelsen (11). Han er leder for Miljøagentene i Arendal. Foto: Rich Carey / Shutterstock / NTB

Det vil årets TV-aksjon gjøre noe med.

Havet er kilden for halvparten av oksygenet på kloden. Havet gir oss masse mat. Men vi mennesker ødelegger den matkilden når vi fortsetter å kaste søppel i havet. Derfor synes jeg det er bra at pengene fra TV-aksjonen går til Verdens Naturfond (WWF), som kjemper mot plast i havet.

Masseutryddelse

Flere hundre forskere fra 40 land har skrevet under på et åpent brev. I det oppfordrer de til en global handling for å beskytte hvaler fra utryddelse. Ifølge brevet er mer enn halvparten av alle hvalarter i faresonen. Særlig er to arter i kritisk fare for å utdø.

Vaquita er en hvalart som lever i Cortezhavet ved Mexico. Forskerne mener det bare er igjen ti hvaler av denne arten i hele verden. Forskerne er også veldig bekymret for nordkaperen, hvalarten som kan bli 18 meter lang og veie 100 tonn. Det finnes bare noen hundre igjen.

Ole Christianio Samuelsen (11) er leder for Miljøagentene i Arendal. Foto: Privat

FNs naturpanel kom ut med en rapport som forklarer oss sammenhengen mellom naturen og menneskelig aktivitet gjennom de siste femti årene. Rapporten slår fast at flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie.

Åtte millioner tonn plast

Det finnes rundt åtte millioner arter på denne kloden. Én million av disse er i fare for å utryddes fordi områdene de lever i, forsvinner. Så lenge det har vært liv på jorden, har arter dødd ut på naturlig vis. Nå dør artene ut i rekordfart på grunn av oss mennesker.

Vi kan godt late som vi er havskillpadder og gjemme oss i skallet vårt når vi blir redde. Men før eller siden må vi ut av skallet for å få frisk luft og mat.

Det kan ikke dyrene som lever i havet. Deres luft og mat er i havet, og matfatet deres er fullt av plastsøppelet vårt.

Jordens overflate inneholder 70 prosent hav. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Kun ni prosent plast resirkuleres.

Det vil årets tv-aksjon gjøre noe med. De vil fokusere på de mest kritiske områdene. Det er Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Pengene fra TV-aksjonen skal gå til å lage søppelstasjoner og resirkulering.

Digitale bøsser

32 kommuner vil ikke støtte TV-aksjonen i år. Det er veldig dumt. For det handler ikke om hvilket dyr vi må passe best på, at vi må velge mellom å passe på sauen, ulven eller fiskene i havet. Vi må finne ut hvordan vi best kan passe på alle dyrene samtidig. I dag handler det om havplast, og det håper jeg at så mange som mulig vil bli med å støtte.

I år kan vi dessverre ikke gå på dørene til folk å spørre om penger. Derfor er det mange organisasjoner som i stedet har digitale bøsser. Jeg håper så mange som mulig vil gå inn på spleis.no og finne en bøsse de vil støtte der.

Det er dere voksne som er våre rollemodeller. Vi barn er stolte av alle dere som ønsker å redde og bevare naturen og dyrene som lever der. Deres ønsker om å bevare skal føres videre av oss barn.

Bli med å støtte TV-aksjonen. Det finnes faktisk et helt hav av muligheter!

