Ingeborg Eikeland (20) Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Jeg er skuffet over at jeg og mine kolleger ikke blir prioritert i vaksinekøen, skriver Ingeborg Eikeland (20), lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jeg elsker jobben min. Men hvorfor blir vi ikke prioritert?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg har verdens beste jobb. Sammen med leger, sykepleiere, lærere og mange andre har jeg også en av verdens viktigste jobber. Jeg passer på det aller mest dyrebare vi har, barna våre.

Ifølge SSB er det nesten 300.000 barn som går i barnehage. Det betyr at 92,8 prosent av alle barn i Norge går i barnehage. Store deler av barns våkne døgn forgår derfor i barnehagen.

Jeg elsker de harde «knuseklemmene» og de våte kaviarkyssene jeg får hver eneste dag, men jeg er skuffet over at jeg og mine kolleger ikke blir prioritert i vaksinekøen.

Tårer og snørr

Den omsorgen vi gir, går ikke under smittevern som andre kjenner det. Vi kan ikke trøste, skifte bleier eller legge barn på én meters avstand. Vi har ikke mulighet til å bruke munnbind i hverdagen vår.

Jobben vår består av å være tett på alt. Tårer, snørr, kyss og nys får vi servert hver eneste dag midt i fjeset.

Misforstå meg rett, jeg er uendelig takknemlig for at det ikke er krav om munnbind i vår yrkesgruppe. Dette hadde fremmedgjort oss fullstendig for barna. Vi er avhengige av kroppsrpåk og ansiktsuttrykk.

Er vi glemt?

Nå har de fleste sykepleierne, helsefagarbeiderne og legene fått vaksine, disse har også mulighet til å bruke munnbind på jobb. Hvorfor er det ingen som husker på oss, som tross alt er en grunnstein i samfunnet?

Uten barnehager hadde ikke mange av legene og sykepleierne kunne dratt på jobb og reddet liv. Uten oss hadde de vært nødt til å være hjemme.

Ingeborg Eikeland (20), lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Foto: Privat

Selv om barnehagene holder åpne, er ikke kvaliteten på omsorgen der det bør være. Vi ansatte faller som fluer, vikarer er umulig å få tak i, vi er aldri nok folk på jobb, og stadig flere sykmelder seg på grunn av utbrenthet.

Sårbare barn

Jeg føler personlig at jeg renner ned min kommunale teststasjon, fordi det alltid er en forkjølelse på gang.

Jeg er nå nok en gang satt i karantene, og tankene mine går til de barna jeg vet trenger de timene i barnehagen hver dag for å ha en ok hverdag. Det finnes tusenvis av sårbare barn som er avhengige av den omsorgen vi gir.

Jeg og mange av mine kolleger er slitne, lei og skuffet over at vi aldri blir verdsatt for den jobben vi gjør. Vær så snill, la oss gjøre en god jobb uten å være redde for vår egen helse.

