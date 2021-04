Hvorfor er det så lite mangfold i Donald-bladene?

Linda (14)

36 minutter siden

Linda (14) savner mangfold i Donald-bladene. Foto: Egmont / NTB

Hvorfor er det sånn at noe så kjent fortsatt ikke klarer å være inkluderende?

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For mange har Donald-bladene vært en stor del av barndommen. Jeg har selv vokst opp med Donald. Da jeg var mindre, la jeg ikke merke til dette, men i senere år har jeg lagt merke til noe som plager meg.

Hvorfor er det så lite mangfold i Donald-bladene?

Hvite mennesker

De som har lest Donald, vet at alle karakterene i bladene er inspirert av dyr. Donald selv er for eksempel inspirert av dyret and. Karakterene er blitt gjort om på sånn at de skal ha mer menneskelige egenskaper og ligne mer på mennesker.

Det som plager meg, er at nesten alle disse karakterene er blitt gjort om for å ligne hvite mennesker.

Langbein, politimester Fiks, nabo Jensen, B-gjengen, Svarte-Petter, Skaftetryne, Klara Ku, Klaus Knegg og Inspektør Olsen er alle eksempler på kjente karakterer som er hvite.

Ikke inkluderende

I tillegg til dette er nesten alle bakgrunnskarakterene i bladene også hvite i huden. Jeg har kanskje sett maks ti bakgrunnskarakterer med mørkere hud eller mer asiatiske trekk. Det har vært mer i de nye bladene.

Det at jeg spesielt legger merke til det, sier jo litt om hvor sjelden det er.

De få gangene det faktisk er karakterer som ikke er hvite, er når Donald og guttene er på en kinesisk restaurant. Da har illustratøren tegnet noen av karakterene med mer asiatiske trekk.

Jeg har ikke hørt at noen har snakket om eller påpekt dette før, så derfor skriver jeg dette innlegget. Hvorfor er det sånn at noe så kjent som Donald Duck og co. fortsatt ikke klarer å være inkluderende?

Jeg sendte en e-post til Donald/Egmont om dette problemet og spurte om hva som var grunnen til det. I skrivende stund har jeg ikke fått noe svar.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.