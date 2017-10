Ungdom med minoritetsbakgrunn skremmes til stillhet. Dette er en erfaring mange samfunnsengasjerte med minoritetsbakgrunn føler på kroppen hver eneste dag.

Fiendtligheten de møter, kommer til syne på forskjellige måter, men den er mest synlig på nett.

Den første måten de blir konfrontert med denne fiendtligheten på, er i kommentarfeltene. Drapstrusler, sjikane, rasisme og kvinnefiendtlighet er ikke uvanlig å se, det er derimot blitt normen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Kalt ape

Når du har annen hudfarge eller religion og sier eller skriver noe i offentligheten, må du være forberedt på frastøtende og diskriminerende kommentarer.

Et eksempel på dette er hvordan AUF-er Anujan Kathir ble brutalt angrepet i kommentarfeltene etter et intervju med NRK. Han ble kalt ape og terrorist på grunn av at han er mørk i huden.

Når ungdom som Anujan blir behandlet sånn, så fremmer det ikke budskapet om at innvandrerungdom er velkommen i den offentlige debatten.

Sint, lei og trist

De som tror eksempelet var en isolert hendelse, tar feil. 19 år gamle Sumaya Jirde Ali har innvandrerbakgrunn og er villig til å delta i den offentlige debatten. Hun skriver om alt fra hijab til Listhaug.

Fordi hun er engasjert, får hun flere hatefulle meldinger, blant annet en melding på Facebook der en mann skrev at hun burde bli voldtatt.

Når du konstant ser folk som deg selv bli møtt med hat og forakt, så blir du sint, lei og trist.

Jeg er sint fordi en stortingsrepresentant fra Frp henger ut en 17 år gammel gutt på Facebook (selv om han har beklaget i ettertid).

Jeg er lei av å få høre at AUF-leder Mani Hussaini nok en gang blir truet på livet fordi han tør si meningene sine klart og tydelig.

Jeg blir trist når jeg leser at en 22 år gammel jente blir hetset i kommentarfeltene fordi hun som programleder bruker hijab.

Selv om jeg blir lei, så har jeg en siste ting jeg vil si. Tusen takk, Anujan, Sumaya, Mani og Faten for at dere fortsatt ytrer dere i offentligheten – uansett hva netthetserne sier eller gjør.

Lese videre? Vi anbefaler:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.