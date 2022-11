Jeg ble intervjuet om unges bruk av punktum. Reaksjonene var overraskende.

Filip Ullestad (17) Elev på videregående skole

8 minutter siden

Nei, du trenger ikke å tenke på ditt eget bruk av punktum når du sender meg en melding, skriver debattanten.

Det er tydelig at et mindretall av de som gaulet i kommentarfeltet, faktisk hadde lest artikkelen.

Tidligere i høst besøkte NRK Sørlandet skolen jeg går på. Journalistene spurte oss om tegnsetting i tekstmelding. Vi ungdommer bruker nemlig sjelden punktum når vi tekster, og dette var noe NRK var interessert i å lære mer om.

Vi forklarte at punktum kan oppfattes som aggressivt i noen kontekster, men at vi fortsatt bruker punktum i formelle tekster. Dette var det mange som ikke var klar over.

NRK Sørlandet lagde et Facebook-innlegg hvor de delte en lenke til artikkelen, arrow-outward-link som hadde tittelen «Unge dropper punktum fordi det betyr at man er sint.»

Det resulterte i mange sinte kommentarer fra voksne.

De eldre dømmer dagens unge

I en av toppkommentarene under Facebook-innlegget lurte en person på hvordan vi unge skulle klare oss i livet hvis et punktum er alt som skal til for å vippe oss av pinnen.

Andre kommentarer nevnte angst, depresjon og hvor vanskelig det er å være ungdom i dag. Så mye legger ikke jeg i et punktum. Jeg blir ikke deprimert.

Faktum er at det virker som om flere fra den eldre generasjonen godter seg når de kan se på det moderne samfunnet med et dømmende blikk. «Alt var bedre før» og «den yngre generasjonen er håpløs» er typiske ting man som ungdom kan høre. Men det gir jo mening.

Våre besteforeldre vokste ikke opp slik vi gjør. Samfunnet har forandret seg radikalt, noe som kan skremme mange.

De lever ikke lenger i den verdenen de vokste opp i, og dermed forstår mange av dem heller ikke hvordan det er å være ungdom i dag. Måten vi lever på, er ikke «riktig» etter deres standard, fordi det ikke er sånn de selv ble oppdratt.

Da er det naturlig at noen reagerer sterkt når de leser at ungdom ikke lenger bruker punktum, som er så sentralt innenfor rettskrivning.

Vrir og vender på budskapet

Problemet oppstår når folk ikke tar seg tid til å sette seg inn i det de kritiserer. For mange av de som deltok i kommentarfeltet, kritiserte oss ikke for det vi faktisk sa, men for ideen om at ungdommer blir krenket av punktum og derfor ikke bruker det.

Ja, et punktum kan vise mangel på interesse, men det betyr ikke at jeg blir lei meg om du sender meg en melding med punktum.

Ja, jeg skriver uformelt når jeg tekster, men det betyr ikke at jeg ikke vet hvordan man skal bruke tegnsetting i formelle tekster.

Ja, vi tolker punktum forskjellig, men det betyr ikke at du trenger å bli sur.

I intervjuet arrow-outward-link med NRK Sørlandet sa vi at punktum kan tolkes negativt i noen sammenhenger. Likevel kommenterte folk at vi følte oss krenket over bruk av punktum, noe vi aldri har sagt.

Noen av dem som kommenterte innlegget, vridde på ordene våre for å tillegge oss en mening vi ikke har.

Det er tydelig at et mindretall av folkene som gaulet i kommentarfeltet, faktisk hadde lest artikkelen. Det er skremmende hvor vanlig det er blitt å se en artikkel med tullete overskrift og klage i kommentarfeltet over hvordan verden går «til helvete» med alle disse «idiotene» som gjør «idiotiske» ting. Mange gidder ikke å se hele bildet når de heller kan føle seg litt smartere ved å anta at noen andre er litt dummere.

Se hverandres perspektiv

Ulike sosiale grupper har ulike sosiale normer. Det er ikke et problem.

Nei, du trenger ikke å tenke på ditt eget bruk av punktum når du sender meg en melding. Jeg vet at du ikke legger det samme i det som jeg gjør. Jeg ønsker ikke at du skal tilpasse deg mine sosiale normer, det var heller ikke poenget mitt da jeg uttalte meg.

Artikkelen ga et innblikk i hvordan ungdommen bruker språket når de tekster. Det er ingen som ber deg om å endre måten du selv skriver på.

Tenk deg litt om før du skriver neste kommentar. Skriver du den kommentaren fordi du har en interessant refleksjon du ønsker å dele, eller vil du bare rakke ned på noen andre basert på dine antagelser om hva de mener?

Det er på tide at folk ser ting fra andres perspektiv og tenker før de kritiserer, punktum.

