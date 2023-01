Jo, det er på å tide endre uniformsreglementet i politiet

05.01.2023 09:00

Uniformsreglementet i politiet rammer muslimske kvinner hardest, skriver Farah Noor.

I de aller fleste yrker spiller det ingen rolle hva jeg bærer på hodet. Det samme prinsippet burde gjelde i politiet.

«I dag lar ikke politiet være å ansette personer på grunn av religion, men de forventer at kandidatene oppfyller uniformsreglementet», skriver Serine Aarvik fra Fremskrittspartiets Ungdom i Aftenposten.

Uniformsreglementet i politiet rammer muslimske kvinner hardest. Selv om det ikke eksplisitt står at muslimske kvinner med hodeplagg ikke kan bli politi, er det i realiteten akkurat dem forbudet mot religiøse hodeplagg treffer. Norske sikher som bruker turban, blir også rammet av uniformskravet.

Økt forståelse

I 2008 sendte en muslimsk kvinne inn en forespørsel til Politidirektoratet om hun kunne bruke hijab i politiet. Først var justisministeren positivt innstilt og ønsket alle med hodeplagg velkommen. Men etter kritikk fra flere hold snudde regjeringen kort tid etter.

Likestilling- og diskrimineringsombudet uttalte i 2010 at politiets forbud mot hodeplagg er i strid med likestillingslovens paragraf 3 og diskrimineringslovens paragraf 4.

Men dessverre er regelen slik fremdeles. Forståelse og inkludering av medmennesker har derimot økt siden den gang. Dette burde politiet gjenspeile.

Verdifull ressurs

Mennesker med minoritetsbakgrunn har høy kulturell kapital. Aarvik argumenterer med at politiet ikke trenger å representere folket. Jeg derimot tror virkelig på at politiet kan få en verdifull ressurs om de inkluderer mennesker med hodeplagg.

Jeg er heldig som vokser opp i et land hvor jeg har et hav av muligheter. I de aller fleste yrker spiller det ingen rolle hva jeg bærer på hodet. For i de fleste yrker kan man bruke hodeplagg samtidig som Norge fremdeles er en sekulær stat. Det samme prinsippet burde gjelde i politiet.

I andre sekulære land som Sverige og New Zealand har de nylig åpnet for at kvinner med hijab kan bli politi.

Jeg håper Norge snart vil gjøre det samme.

