Da jeg hadde det vanskelig, var det bestemor som ga meg livsgnist

Alexander Karlsen El Younoussi 25 år og skuespiller

Nå nettopp

Lille julaften i fjor hadde Alexander Karlsen El Younoussi en samtale med bestemoren sin som har satt spor.

Forrige jul hadde jeg det ikke bra. Det bestemor sa til meg, fikk det til å snu.

23. desember 2021 overnattet jeg hos bestemor og bestefar. Bestemoren min likte å være våken lenge, så hun og jeg satt og så på TV. Hun spurte om jeg gledet meg til i morgen, altså julaften. Jeg svarte ærlig: «Jeg vil aller mest dø.»

Bestemor, bestefar og mamma har vært de som har stått meg nærest hele livet, og jeg visste jeg kunne si alt til bestemor. Det var flere som sa jeg ikke skulle bry henne med alt jeg hadde inni meg, selv om hun visste at jeg slet veldig med psyken og syntes livet var for tøft. Da jeg sa det til henne likevel, sa hun at jeg bare skulle bry henne med hva enn jeg tenkte på.

Fakta Julekalender: «Livsvisdom fra ungdommen» Når unge deltar i samfunnsdebatten, blir alderen deres med jevne mellomrom brukt mot dem. Men hva vet vi egentlig om livet deres? Hver dag frem til jul skal 24 unge mennesker dele av sin livsvisdom i Aftenposten. Kanskje kan flere lære noe av de unges erfaringer? Vis mer

Samtalen vår endte med at vi begge gråt. Vi snakket om psyken min, men også sykdommen hennes. Vi snakket om at vi begge visste at dette var hennes siste jul.

Det finnes lyspunkter

Hun sa at jeg alltid måtte snakke med henne om det skulle være noe. Jeg måtte se fremover og prøve å tenke på alle de gode folkene jeg har rundt meg, som vil meg godt, sa hun. Da jeg la meg den kvelden, så jeg opp i taket og tenkte på det hun hadde sagt.

Julen gikk, og 6. januar døde hun. Da begynte jeg igjen å tenke på det hun sa til meg lille julaften to uker tidligere. At jeg måtte se fremover og tenke at livet er hardt, men at det finnes lyspunkter. Selve samtalen med bestemor var et lyspunkt, og de kloke ordene har virkelig festet seg hos meg.

Motivasjon

I begravelsen hedret jeg henne med å synge «Gabriellas sång» som et symbol på at det alltid finnes et håp og muligheter for et lykkelig liv. Nå snart ett år etterpå tenker jeg mye på bestemor og hvordan julen kommer til å bli.

Det siste året har vært fint for meg. Jeg har hatt en del jobber, og jeg kom meg gjennom alle de tre opptaksrundene på Teaterhøgskolen. Det ble ingen studieplass. Men tanken på å søke igjen og tanken på alt det fine bestemor sa til meg den kvelden, gir meg motivasjon og livsgnist.

