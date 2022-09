Hvorfor ikke bruke mindre penger på folkehøgskolene og mer på studentene?

Marius Andersen (20) Samfunnsdebattant

Lånekassen gir mangfoldige tusen kroner til folkehøyskoleelever som hopper tau, reiser på fjelltur og har talentshow, skriver innsender.

Studentene sliter. Elevene i den statsfinansierte «barnehagen» lever som normalt.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den siste tiden har det vært flere saker om studenter som så vidt har råd til å kjøpe middag eller betale strømregningene sine.

Flere har måttet droppe lesesalen til fordel for deltidsjobben, slik at de klarer seg økonomisk under studietiden.

Det ser ut som boligmarkedet er i ferd med å se enda en prisøkning. I tillegg kan det komme et skattehopp på sekundærboliger, som igjen kan påvirke leieprisene rundt om i landet. Det er en skummel tid studentene har i vente.

Studenter ruineres, folkehøgskoleelever hopper tau

Likevel gir Lånekassen ut mangfoldige tusen kroner til jevnaldrende som hopper tau, reiser på fjelltur og har talentshow.

Jeg snakker om de som drar på folkehøgskole. Eller ja, la oss kalle en spade for en spade: de som drar på en statsfinansiert barnehage.

Jeg er selv stor fan av de norske folkehøgskolene, og jeg tror mange kunne hatt godt av et år på et av de flotte tilbudene som finnes. Det ville jeg selv, for øvrig.

Men er det ikke utrolig at vi i 2022 med god samvittighet kan la studentene våre ruinere seg økonomisk, mens folkehøgskoleelever får en årlig støtte som er så høy at den kunne dekket mer enn den årlige leien til en student i Oslo?

Fakta Folkehøgskole og Lånekassen Går du på folkehøgskole, får du ikke lenger stipend slik du kanskje fikk på videregående, men du får et lån.

Du kan få et basislån på inntil 117.170 kroner for hele året. 40 prosent av lånet kan bli stipend.

Du får ikke lån til skolepenger. Kilde: lanekassen.no Vis mer

Studenter bidrar mer til samfunnet

Går du på en folkehøgskole i år, vil du kunne få utbetalt inntil 114.870 kroner i støtte, hvorav 40 prosent kan bli omgjort til stipend ved fullført skoleår. Til sammenligning får studenter et basislån på 126.357 kroner.

Dette er to utgifter som fellesskapet betaler. Staten gir nesten like høy støtte til studenter og folkehøgskoleelever, men investeringene kan ikke sammenlignes.

Selv om folkehøgskolene kan bidra med mye positivt i elevers liv, nekter jeg å tro at dette gagner vårt fellesskap like mye som studentene gjør.

Det er ingen som tvinger unge til å reise på folkehøgskole. Selv om dette også er tilfellet for studenter, er det veldig lett å trekke et klart skille mellom utbyttet man får fra de forskjellige tilbudene.

Gi studentene den studietiden de fortjener

Selv om folkehøgskole gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, som i og for seg også må ryddes opp i, er det ikke dette vi trenger å bruke skattepengene på. Selvfølgelig skal vi satse på gode folkehøgskoler ved å fortsette å gi et tilbud vi kan være stolte av, men støttetilbudet som eksisterer i dag, kan ikke bestå.

Lånekassen trenger en oppvask, og jeg mener dette er et godt sted å starte.

Studentene er vår fremtid, og vi er nødt til å gi dem den studietiden de fortjener. Det er derfor på tide å kutte i støtten til folkehøgskoleelevene og gi studentene våre et verdig stipend, slik at de kan bruke mer tid på lesesalen og mindre tid på Kiwi.

Debattanten er fylkesstyremedlem i Agder Unge Høyre, men skriver dette på vegne av seg selv.

