Nytt opptakssystem til høyere utdanning nå!

Norge har noe å lære fra opptakssystemene i andre land, som USA, skriver Maritha Løken. Bildet er fra Universitetet i Oslo på Blindern. Vis mer

Studiepoengene sier lite om deg som person. Likevel avgjør de om du kommer inn på drømmestudiet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Opptakssystemet til høyere utdanning i Norge er urettferdig. Det baserer seg nesten kun på studiepoeng. De sier lite om deg som person. Likevel avgjør de om du kommer inn på drømmestudiet, uten at du får påvirke prosessen på noen annen måte. Her har Norge noe å lære fra opptakssystemene i andre land, som USA. Der er det en rekke faktorer som påvirker om man kommer inn, utenom bare tall.

Om det også var sånn i Norge, kunne man fått vise studiestedene et mer helhetlig bilde av seg selv og hvorfor akkurat du skal inn på det studiet. For eksempel ved å vise hva du gjør på fritiden som er relevant for studiet, et motivasjonsbrev skrevet av deg selv og anbefalingsbrev fra lærere eller mentorer.

Medisinstudiet er et klassisk eksempel. Snittet er kunstig høyt, og på grunn av noen få poeng kommer ikke alle kvalifiserte elever inn. Kunstig høye snitt kan forhindre at vi utdanner mennesker til samfunnsnyttige yrker.

Studenter er mer enn tall, og vi bør få muligheten til å vise det

Om vi hadde hatt flere faktorer som påvirket opptaket, hadde vi fått et mye mer rettferdig system. Studenter er mer enn tall, og vi bør få muligheten til å vise det.