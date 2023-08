«Min hånd er ikke stusslig», sa Jonas. Og så lo vi og gikk videre.

Hvordan kan statsministeren mene vi er på god vei?

Publisert: 22.08.2023 20:00

17. august var det klart for den store partilederdebatten under Arendalsuka. Personlig hadde jeg sett frem til dette ganske lenge og håpet på en ordentlig klimadebatt.

Da jeg så at klima var et av temaene, ble jeg glad og spent. Endelig skulle vi få en stor debatt som ville handle om hvordan vi skal nå klimamålet om 50–55 prosent utslippskutt innen 2030!

Da programleder Atle Bjurstrøm ba partilederne om å ta en håndsopprekning om noen mente at vi var på god vei til å nå målet, var det ingen som rakk opp hånden – bortsett fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Dette er den samme Støre som i hele fjor kuttet 0,5 prosent av utslippene sammenlignet med året før.

En Fosen 2.0?

Programleder Fredrik Solvang gjorde etter hvert den «feilen» å kalle hånden til Støre stusslig. Da rakk Støre armen høyt opp og sa: «Min hånd er ikke stusslig!»

Dette fikk både programlederne, salen og de andre partilederne til å le. Støre gikk da videre til å snakke om karbonfangst og elektrifisering av Melkøya, som om disse tiltakene alene skal redde klimaet – og dette til tross for at elektrifisering av Melkøya kan bety nedbygging samisk natur og fare for en Fosen 2.0.

Sannheten om denne regjeringens klimapolitikk er at den fortsetter å lete etter nye steder å sette opp oljeplattformer, selv om de vet at EU-landene, som er de som kjøper aller mest norsk olje, skal bli klimanøytrale innen 2050.

Gjør ikke nok

Allikevel vil ikke Arbeiderpartiet sette en sluttdato for produksjon av olje og gass i Norge, fordi dette ifølge Støre er feil strategi. Samtidig som han ikke gjør noe for å trappe ned på olje- og gassindustrien.

Med denne regjeringen er det også vanskelig å få gjennom andre viktige klimatiltak som kjernekraft og bedre kollektivtransport. Og med Senterpartiet i regjering tviler jeg sterk på at det kommer til å bli noen form for tilrettelegging som gjør det lettere å spise mindre kjøtt – som er av et av de viktigste klimatiltakene vi som enkeltpersoner kan gjennomføre.

Denne regjeringen satser ikke på store tiltak som vi trenger for å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Den ser heller ikke ut til å ønske å gjøre det lettere for enkeltpersoner å leve litt mer miljøvennlig.

