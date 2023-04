Arbeiderpartiet, noe må skje. Velg Helga Pedersen som partisekretær.

Debattanten mener Arbeiderpartiets landsmøte bør velge Helga Pedersen (til venstre i bildet) som partisekretær. Kjersti Stengseng (til høyre) er Arbeiderpartiets partisekretær i dag, og er innstilt av valgkomiteen til en ny periode. Bildet er fra 2018.

Helga Pedersen vil være garantisten for at Utkant-Norge blir hørt.

27.04.2023 20:00

Arbeiderpartiet, våkn opp! Ikke la denne unike sjansen passere!

Til manges store skuffelse leverte Arbeiderpartiets valgkomité en innstilling 21. april der Nord-Norge blir totalvraket fra ledelsen.

Mitt parti, som ofte omtaler områdene i nord som Norges bastion, har kanskje glemt av at det har sterke røtter i nord.

Maraton i sirup

«Det e langt det her landet, men det meste e nord!»

Når jeg står på stand og i valgkamp, er dette et uttrykk jeg med stolthet kan benytte, da Arbeiderpartiets politikk er den beste for nordområdene. Og ikke bare har vi en politikk som løfter nordområdene, men vi som representerer partiet, tar den med oss inn i viktige prosesser, slik at vi beholder fokuset nord.

Med fallende oppslutning i det norske folk og målinger der vi kun er en brøkdel av der vi en gang har vært, er det å drive valgkamp for partiet nå for tiden som å løpe maraton i sirup.

Noe må skje.

Et lys?

Og forrige uke skimtet jeg et lys i tunnelen.

Min ordfører i Tana kommune og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen stilte seg til disposisjon som partisekretær. Min første tanke var: «Yes! Kan dette være damen som tar partiet i en ny retning og kan hjelpe oss ut av krisen?»

Men drømmen levde ikke lenge. Valgkomiteen hadde andre tanker. De innstilte Kjersti Stenseng fra Innlandet som partisekretær – en jobb hun har hatt siden 2015.

Stenseng har lagt ned en innsats for partiet. Men jeg håper landsmøtet vårt 4.–6. mai går inn for å endre kurs, prøver noe nytt og velger Pedersen som partisekretær for de neste to årene.

Bred støtte

Jeg har full tillit til Pedersen. Som ordfører har hun styrt Tana kommune stabilt i fire år og gjennom flere kriser. Hun gjorde en flott jobb som nestleder i partiet, og jeg tror hun har bred støtte i grasrota.

Jeg er ikke i tvil om at Pedersen kan gjøre en fantastisk jobb som partisekretær. Det er på tide at «Arbeiderpartiets prinsesse» igjen får en stol ved bordet – som en garantist for at Utkant-Norge og grasrota blir sett og hørt.

