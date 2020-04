Influensere får stadig mer oppmerksomhet i media, og det kommer stadig nye varianter. Helt til nå har jeg hatt et avslappet forhold til dem. Det var før Jesus-influenserne dukket opp.

Negativ oppmerksomhet

Tiktok er blitt en av de mest populære appene i dag blant unge. Jeg er selv aktiv på appen, og jeg kan se hvor stor påvirkningskraft mange har. Den siste tiden har de såkalte Jesus-influensere dukket opp der.

Fakta: Hva er en Jesus-influenser? En influenser kan direkte oversettes til påvirker. Det finnes flere typer influensere, alt fra bloggere til tech-influensere. Jesus-influensere bruker sin plattform for å nå ut til andre unge for å fortelle om sin tro. På Tiktok bruker de blant annet dans, humor og andre visuelle effekter for å promotere kristendommen. Dette er en relativt ny trend, men flere norske Jesus-influensere har allerede tusen- eller titusenvis av følgere.

De har fått mye oppmerksomhet, og dessverre har det vært en overvekt av negativ oppmerksomhet. Det tror jeg ikke er så tilfeldig med tanke på hvordan noen av dem har fremstilt kristendommen og ytret sine sterke meninger.

I starten hadde jeg ikke et spesielt forhold til Jesus-influensere, annet enn at jeg syntes de pleide å overdrive visse ting. Etter hvert har jeg blitt mer og mer provosert av innholdet de publiserer.

Respektløst om homofile

Det var først da jeg kom over en spesiell type video, jeg følte jeg måtte si noe. Nemlig en video hvor man snakker ned homofile, og blant annet sier at mange homofile trenger medisiner for å kunne bli friske fra sykdommen sin. Jeg er selv nøytral når det kommer til homofili, men dette gjorde meg veldig provosert.

Det å dømme noen for hvem de elsker er respektløst. Å si at homofili er en sykdom setter et dårlig lys på både kristendommen og kristne. Jeg mener at disse influenserne lærer vekk kristendommen på en feil måte.

Privat

Det er heller ikke noe man skal lære vekk til barn. Barn er en av de gruppene som er mest utsatt for påvirkning. Derfor kan det være skummelt å publisere en så konkret og sterk mening på en app med mange barn og unge.

Gjør meg kvalm

Jeg er kristen og vet hva Bibelen sier om homofili. Den sier at alle mennesker er skapt av Gud og uendelig høyt elsket av ham. Det gjelder på tross av legning, hudfarge eller om man er rik eller fattig. Hvilken rett har disse Jesus-influenseren til å si noe sånt om homofili da?

Hvis disse influenserne hadde hatt en bachelorgrad i teologi, hadde jeg kanskje hatt mer respekt. Men dette er bare ungdom som har lest Bibelen og deretter tolket den ut ifra sin egen mening.

Det blir derfor helt uetisk å si at homofili er en sykdom som må medisineres. Måten disse personene fremstiller kristendommen, gjør meg kvalm. Jeg tror jeg snakker for flere kristne og ikke-kristne som har kommet over disse influenserne på Tiktok.

Negativt for kristendommen

Nå har det gått for langt. Selv om det er ytringsfrihet i Norge, trenger man ikke komme med krenkende kommentarer. Hva vil barn og unge som utforsker kristendommen tenke om kristne og kirken nå? Vil de tenke at vi er gale mennesker som ikke respekterer at mennesker er ulike?

Det er greit at folk skal få ytre meningene sine, men dette er personangrep på en gruppe sårbare mennesker. En gruppe som allerede sliter mye med psykiske problemer. Det er så feil at de skal få slengt slike kommentarer etter seg.

Er det på denne måten vi vil at den unge generasjonen skal tenke om kristendommen?

