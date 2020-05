Serien Sigurd fåkke pult har gått på Dplay nå i vår. Serien handler om Sigurd, en ung mann som blir fiksert på finne noen å ligge med etter å ha levd hele livet som jomfru. Gjennom serien får vi også vite at Sigurd har andre problemer som river i selvbildet hans, fremfor alt forventningene han har til seg selv.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Trenger å prate om mannen

Debatten om menn er til tider dominert av diskusjonen om menns relasjon til kvinner. Det skal sies at denne diskusjonen utvilsomt er viktig, men jeg mener vi også bør ha et fokus på kravene menn stiller til seg selv.

Etter min erfaring vil de fleste menn være vellykkede, attraktive og kule overfor andre. Dette er rimelige krav å stille til seg selv, så lenge man ikke lar andres tanker påvirke eget handlingsmønster. Det som er problemet, er at disse forventningene ofte blir brukt i reklame som retter seg mot menn.

Dersom en for eksempel ser på Youtube, kan man blir møtt med en rekke reklamer og selvhjelpsvideoer som antyder at du skal være rik, veltrent og vellykket innen du er 25 år.

Markedsføringen tyder på at det er en stor andel menn som sliter med selvbilde og frykter å snakke med andre om det.

Være stolt av den du er

Sigurd eksemplifiser og motvirker problematikken. Han prater med sin nærmeste venn, samtidig kjøper han nye sko og Viagra før sin første date.

Ingen har fortalt Sigurd at han må kjøpe disse tingene for å gå på date. Forventningene til Sigurd kommer nok som følge av en internalisering av samfunnsnormene og forventninger som mange unge menn møter på sosial medier og diverse forum.

Uten å røpe for mye, kan jeg si at serien antyder en lykkelig slutt for Sigurd. Han velger å fremstå som den han er.

