Som et av verdens beste land å bo i har Norge et spesielt ansvar overfor den fremtidige generasjonen. FN-pinsen, med bærekraftsmålene avbildet på seg, symboliserer handling og samarbeid for en bedre verden.

Tusen hjertelig takk, kjære folkevalgte i Norge, for at dere tar dette seriøst.

Pinsen har vokst på meg

Norske folkevalgte har i det siste fått mye hets for å bruke pinsen. Først skjønte jeg ikke hvorfor folk brydde seg så mye om en liten pins, men jeg må innrømme at den har vokst på meg.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg kjøpte en FN-pins da jeg var i New York i vinterferien og besøkte FN-bygningen. Det var en tur fylt av mange inntrykk, men det som jeg virkelig satt igjen med, var en slags optimistisk følelse av hvor vakkert det var at mennesker på tvers av kultur, nasjonalitet og språk kom sammen for å løse globale problemer.

Ikke misforstå meg, det er mye som er suboptimalt med FN. Organisasjonen blir bare så effektiv som medlemslandene selv ønsker å gjøre den til. Det samme gjelder bærekraftsmålene.

Gjør meg optimistisk

Det er mange som mener Norge burde valgt å ikke ta hensyn til disse målene til fordel for våre egne nasjonale interesser. Jeg personlig mener disse ikke er uforenelige, og jeg er glad for at Norge er internasjonalt ansvarlig.

Privat

Derfor vil jeg, på vegne av generasjonen som skal ta over jorda, takke regjeringen og alle andre folkevalgte som fortsetter å bruke pinsen.

Man kan selvfølgelig nærmere diskutere og være uenig om hvordan man skal jobbe for å nå bærekraftsmålene, men symbolikken bak pinsen gjør meg optimistisk for fremtiden.

