Hvorfor får menn lov til å poste bilder i bar overkropp, mens kvinner blir sensurert? Likestillingskampen handler om frihet, men hvordan skal dette nås hvis jenter vokser opp med tanken om at kroppen deres må dekkes til.

Det er ingen tvil om at sosiale medier truer retten til å uttrykke seg likt.

Pupp på Instagram

For et par uker siden postet en av oss et bilde på en privat Instagramkonto. Armen, magen og puppen var synlig. Brystvorten var ikke synlig. Bildet ble lagt ut fordi det var et fint og kult bilde.

I løpet av én time ble innlegget fjernet, og Instagram truet med å slette Instagramkontoen. De sa at innlegget brøt med Instagrams retningslinjer, noe det ikke gjorde. Hvorfor skal det bildet bli slettet, når innlegget av en kompis som står i baris på stranden i Thailand, får ligge ute?

Denne sensureringen er farlig. Den bidrar til at jenter vokser opp med tanken om at en del av kroppen deres, like naturlig og uskadelig som en arm eller et bein, må dekkes til.

Seksualiserer kvinnen

Men dette er ikke nytt. I århundrer har pupper blitt ansett som en distraksjon og fristelse for menn. Kvinner er blitt redusert til seksuelle objekter.

Dette kan ikke fortsette.

Instagram forteller jenter at deres brystvorter til bør dekkes til, mens gutters er greit å vise. Hvorfor er det slik at en helt naturlig kroppsdel som halve befolkningen bærer, blir sensurert på sosiale medier?

Jenter må ta forholdsregler som gutter slipper. Enten skal alle få vise kropp, eller så skal ingen få det.

Det må stilles samme krav til innleggene som blir postet, uavhengig av hvilket kjønn som poster dem.

