I dag opplever barn helt nede i tiårs alderen at de må satse hvis de vil drive med idrett. Slik skal det ikke være!

Å drive med idrett er bra for oss. Ikke bare for den psykiske og fysiske helsen vår, men også for vårt sosiale liv.

Jeg har selv spilt basketball i snart syv år, og jeg møter flere av mine beste venner på trening.

Altfor mange barn opplever å falle ut av idretten i tidlig alder fordi de ikke ønsker å satse.

Det er viktig at idrettsklubber legger til rette for at de som vil trene et par ganger i uken, møte venner og komme i god fysisk form, får de samme mulighetene som de som trener hver dag.

Alle barn skal få drive med idrett. Man skal legge til rette for at de som vil satse, får satse, og at de som bare vil trene et par ganger i uken, får lov til det.

Idretten trenger flere gode tilbud til dem som vil komme i god fysisk form uten å kjenne på presset som råder i toppidretten.

