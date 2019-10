Mange har sett dokumentarserien om Einar Gerhardsens politiske liv. Det gjør noe med et sosialdemokratisk hjerte å få et tilbakeblikk til storhetstiden. Det som slo meg da jeg så på dokumentaren, var at Gerhardsen var en mann med en plan.

I en tid der folk er redde for klima- og miljøendringer, robotisering og rasisme, er det ikke rart at man stemmer i protest. At man stemmer ytterliggående fordi følelsen av at de etablerte partiene ikke forstår krisen som hver enkelt føler på, er for stor.

Jeg tror dette bakteppet legger opp til at et ansvarlig parti som Arbeiderpartiet må legge en plan.

Radikal plan

Arbeiderpartiet må legge en radikal plan som tar for seg de store samfunnsendringene vi står overfor. For det er bare ett parti som er bredt nok til å kunne samle alle gode krefter slik at vanlige folk i Norge føler seg tryggere.

Arbeiderpartiet må skape politikk som gjennomgående jobber for å få ned forskjellene i Norge. Norge trenger partier som bevarer og bygger videre på troen på fellesskapet. Med dette som grunnlag må Arbeiderpartiet bli et radikalt velferdsparti. Et parti som kjemper for de svakeste blant oss, er spesielt viktig etter mange år med Høyre-regjeringens politikk, hvor forskjellene mellom folk har økt.

Tillit

Arbeiderpartiet må bygge tillit til vanlige folk ved å sette velferden først. Det kan vi gjøre ved å fokusere mer på boligpolitikken, ved å sikre alle unge arbeid eller skole å gå til. Vi må også forsterke de arenaene som styrker fellesskapet, som for eksempel idrett og kultur.

Vi må ha en klima- og miljøpolitikk som gjennomgående også er sosial. Vanlige folk skal ikke tape på å være miljøvennlige. Arbeiderpartiet kan aldri bli et ensaksparti. Men vi må ikke bli så pragmatiske at vår politikk ikke klarer å lage entusiasme. Om vi skal fortsette å være et folkeparti, må vi sette vanlige folks velferd først.

Det sies at politikk handler om følelser. Arbeiderpartiet må skape følelsen av trygghet. Arbeiderpartiet må vise at vi står på for en radikal plan for å møte radikale endringer slik at vanlige folk kan puste lettet ut.

Det er nok ikke ene og alene en suksessoppskrift, men det er et godt steg i riktig retning.

