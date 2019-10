Barn og unge har i snart 40 år ropt ut om klimakrisen og utslippene våre. I mars streiket over 40.000 ungdommer, både politisk engasjerte og ikke, for klimaet, men kravene våre ble stemt ned i Stortinget.

Vi ble ikke hørt. I stedet møter vi fordommer og dobbeltmoral i fleng.

Fordommene vi møter

Som ung møter jeg mange fordommer. Den nyeste, og den som irriterer meg mest, er når jeg får høre at vi som streiket for klima, kun gjorde det «for å slippe en skoledag».

Hvis jeg bare hadde villet slippe en skoledag, kunne jeg vel vært hjemme hvilken som helst annen dag?

En annen fordom er at «det har bare blitt en trend å bry seg om klima, selv om du ikke egentlig gjør det.» Er det ikke bare bra at vi bryr oss? Er det ikke bra at trenden ikke lenger er botox og restylan, men engasjement for hva vi gjør med kloden?

Voksnes dobbeltmoral

Jeg møter også mange voksne med stor dobbeltmoral. De snakker om at vi unge ikke bryr oss om annet enn utseende og sosiale medier, og at vi burde bry oss mer om viktigere saker.

Likevel blir jeg, og så mange av mine venner som også er politisk engasjerte, snakket ned til på grunn av usaklige ting som alder og kjønn.

Vi unge roper ut og gjør alt vi kan, men vi blir ikke hørt.

«Morsomme» foreldre som «bare tuller»

Jeg kjenner at jeg blir sint og fortvilet over at så idiotiske ting som hvem jeg er og hvilke fordommer eldre har overfor meg, skal påvirke noe så viktig som klimakrisen.

Om det er sinte besteforeldre på Facebook eller «morsomme» foreldre som «bare tuller»: Vi må kunne klare å se forbi enkeltpersoner og se på selve saken hvis vi skal klare å redde kloden.

Det er også bare små ting som skal til for å gjøre en endring, som medbrakt handlenett og å unngå plastsugerør.

Mange voksne tenker at vi må kutte ut alt kjøtt og aldri kjøre bil, men det er jo ikke slik situasjonen er.

Så hvis vi unge klarer å opplyse de eldre rundt oss om alvoret i situasjonen, og om disse små tiltakene de kan ta, tror jeg vi kan få til mye.

