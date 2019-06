«Til nå har jeg fem norskkarakterer på vitnemålet. På tide med eksamensreform?» spør Vegard Tysseland på Si ;D.

Men argumentasjonen sviktar, og det er ikkje tydeleg kva han vil ha i staden for dagens ordning.

Privat

Fleire mattekarakterar

Tysseland startar med å kritisere norskeksamenane, bla. fordi han vil ende opp med fem, om ikkje seks, norskkarakterar på vitnemålet. Sidan elevar er flinke i ulike fag, meiner han at der er urettferdig. Dette er ein tåpeleg måte å argumentere på. For viss ein skal byrje sånn, må ein òg fjerne matematikkeksamen, sidan ikkje alle er like flinke i matematikk.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien. X

Viss ein skal bli lærar, må ein ha karakteren 4 i snitt. Dette vil gjere det urettferdig for dei elevane som kjem opp i eksamen i både VG1 og VG2, skal ein følgje hans argumentasjon.

Fikse gymsalane

Tysseland vi at ein skal vektleggje faga på ein annan måte enn i dag. Eg meiner at norsk er eit viktig fag, og at det er nødvendig å teste kva eleven kan, sjølv om det kan ende med så mange karakterar. Kva innhaldet i norskfaget skal vere, er ein annan diskusjon, men det er veldig viktig å kunne formulere seg presist, både skriftleg og munnleg.

Debattanten skildrar også ventilasjonsanlegga i gymsalane som forferdelege. Men då er det gymsalane det må gjerast noko med, ikkje eksamensordninga. I tillegg blir elevane stressa av å ete bananer, fordi dei er redde for at det kan vere juks.

Eg trur svært få elevar opplever at dei blir overvaka, og det er nok ikkje den største stressfaktoren under eksamen. Og det er faktisk sånn at elevane må passast på, for mange vil nok jukse viss dei får moglegheita.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.