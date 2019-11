Her om dagen satt jeg på en forelesning kalt «Når døden inntrer» og innså, kanskje litt naivt, at det dør mennesker alene i Norge.

Ikke fordi det er det de ønsker, men fordi de ikke har lovfestet rett til fastvakt, altså at en person er til stede i deres siste levedøgn eller timer.

At terminale (døende) pasienter som er innlagt på sykehus eller sykehjem, skal dø alene når de ønsker å ha noen ved sin side, er helt feil.

Økonomi og etikk

Per dags dato er det altså ikke lovfestet rett til fastvakt for terminale pasienter, noe som innebærer forskjeller i tilbudet ut ifra hvor man bor.

Det er blitt et økonomisk spørsmål i stedet for et etisk, og det er i mine øyne forkastelig. Det at tall og penger kommer foran noe så vesentlig som en verdig og trygg utgang av livet, er ikke greit.

Død og sykdom skal ikke være en pengesak. Om man ser på hva FN sier om dette, kan man stille spørsmål om hvorfor tilbudet ikke allerede er lovfestet.

Privat

FNs erklæring om den døendes rettigheter sier: «Jeg har rett til å slippe å dø alene» og «Jeg har rett til å få dø (…) med verdighet».

Noe av det jeg frykter mest, er å dø alene, og dette er ikke nødvendigvis annerledes for Olga på 90 år.

Angst og smerter

Å ligge på dødsleiet handler ikke bare om det siste åndedraget før man gir slipp. Dødsleiet kan være preget av angst, sterke smerter og generelt ubehag. Noe så enkelt som å ha rett på noen ved sin side, kan gjøre en vesentlig forskjell.

Ingen fortjener å dø alene, men slik systemet er i dag, har ikke alle et valg. Med lovfestet rett til fastvakt kan dette endres, i tillegg til at man viser at et menneskes liv ikke bare er en sum. Man viser respekt for livet til vedkommende.

Derfor sier jeg JA til lovfestet rett til fastvakt.

