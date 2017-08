Kjære Aksel

Hvorfor er det slik at sterke følelser – gode eller vonde – ikke er helt innafor å vise utad?

Ingen av mine venner gråter med hverandre, og ingen jubler så høyt de egentlig vil når noe skikkelig bra skjer. Jeg tror vi alle må få utløp for de følelsene vi har, men det gjør vi alene. I situasjonen tar vi oss sammen og smiler høflig. Det tror jeg er vondt for oss alle.

Hvorfor er det å vise følelser farlig og «ulovlig»?

Du har tidligere skrevet at det å være sint ofte ikke er ansett som greit. Slik jeg ser det, gjelder dette alle følelser som er sterke og derfor litt ukontrollerbare. For min del gjør det alt som er vondt, verre.

Jeg kan ikke få trøst fra vennene mine når det ikke er akseptabelt å vise dem at jeg har det vondt. Når normen er å være uberørt, er det nærmest umulig å være den som viser hvordan det virkelig går først.

Hilsen jente (18)

Fakta: Spalte: Sex og psyke Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. Spaltene er gratis å lese. Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Psykolog Aksel Inge Sinding svarer:

Kjære jente (18)

Tusen, tusen takk for et veldig fint og viktig spørsmål. Jeg blir så imponert – og litt beveget – av hvor nysgjerrige, kloke, åpne og omsorgsfulle dere som skriver inn til denne spalten, er. Det gjør denne jobben til en fryd!

Jeg er enig med deg. Det er dessverre litt slik at det å vise sterke følelser ikke synes å være helt innafor. Sterke uttrykk av følelser anses ofte som noe impulsivt, voldsomt og ukontrollerbart.

Ord som «emosjonell» og «irrasjonell» opptrer altfor ofte samtidig i beskriver av mennesker som føler sterkt.

Dette kan ses i familier, som lever etter uuttalte regler som f. eks «det er ikke lov å vise svakhet». Noen er blitt utnyttet, slått ned på, latterliggjort eller avvist når de har uttrykt sterke følelser.

Slik «lære» kan også gå i arv fra generasjoner som hadde andre holdninger til det å vise følelser.

Det er absolutt et tema i samfunnet også, der følelser tidvis ses på som motsatsen til fornuft eller logikk. Noe av det er nok kultur.

Spiser tanker til frokost

Som du sier, kan det bli til at man legger lokk på mange følelser – til og med glede. Følelsene våre er viktige og bør tas på alvor. De viser våre intensjoner, grenser, hvordan vi har det med oss selv og hva vi trenger.

Monica Strømdahl

Selv om de er subjektive og personlige, inneholder de viktig informasjon. Det er veldig synd om man kun får utløp for det alene, fordi følelser er ment for å være mellom mennesker.

Å være alene med dem tar fra oss noe av muligheten til å få dekket behovene våre.

Følelser er dessuten opphav til tanker oftere enn man skulle tro. Mange som selv mener de tar beslutninger ut fra tanker og logikk, viser seg snarere å handle ut fra tanker og argumenter som passer overens med deres følelser. Min erfaring er at følelser spiser tanker til frokost.

Det skal imidlertid sies at det ikke alltid er helt passende med sterke følelser. Ettersom følelser ofte er personlige, kan det f. eks være vanskelig å ta hensyn til det i beslutninger som angår mange.

Fakta: Dette er Aksel Aksel er klinisk psykolog og jobber ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Han er også nestleder i Psykologenes Forening for Digital helse, holder jevnlig foredrag og brenner for god kunnskapsformidling om psykisk helse. I denne spalten tar han imot spørsmål om ting som er vanskelig, men også om ting man syns er bra eller bare er nysgjerrig på å lære mer om.

Gevinsten kan være stor

Noen ganger viser vi også andre følelser enn det vi egentlig kjenner på. Jeg har tidligere skrevet om primærfølelser (de første følelsene vi opplever i en situasjon, som en direkte reaksjon på noe) og sekundærfølelser (følelser som dekker til hva vi egentlig føler igjen).

Sekundærfølelser kan ofte være ekstra vanskelige å forstå og forholde seg til for andre, fordi de ikke passer til situasjonen.

Jeg vil imidlertid – som alltid – slå et slag for større aksept for å vise følelser. Du har lov til å være sint. Du har lov til å være redd. Du har lov til å være glad. Selv om det er sterkt.

Du har også lov til å uttrykke at du ikke helt vet du føler. Det er sånn man kan finne ut av det.

Det er vanskelig å være den første som viser hvordan det egentlig går. Samtidig vil det å vise det ofte bidra til å føre oss nærmere hverandre.

Gevinsten kan være stor. Jeg ønsker deg lykke til!