Det har aldri vært viktigere å stille krav til elever enn nå

Oda Oline Omdal 2. nestleder, Agder Unge Høyre

Nå nettopp

Vi løser ikke konsekvensene av pandemien ved å slutte å stille krav, skriver Oda Oline Omdal.

Hvis vi skal tette kunnskapshullene før kullet mitt går ut i juni, krever det at elevene er på skolen.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fraværsgrensen er satt på pause. Eksamen er avlyst. Russedressene er på vei i posten til et avgangskull som ikke har hatt en eneste eksamen.

Vi har heller ikke hatt en fraværsgrense i mer enn et halvt år. 13 år med skole er snart over, og to av dem har vi fullført på Teams.

Vi har lært mye, men kunnskapshullene er store likevel.

Grønt nivå til ingen nytte

At skolehverdagen nå er på grønt nivå, fører ikke til mer kunnskap når ingen møter opp. Fraværsgrensen er satt på pause, og det holder å si at man ikke kommer på skolen fordi man ikke er i form.

Dersom noen elever ikke har noen hjemme som «pusher» dem, kan dette bli starten på langtidsfravær. I verste fall kan det føre til et amputert vitnemål. Det er på høy tid at fraværsgrensen gjeninnføres.

Dårlig oppmøte

De siste månedene har jeg sett at oppmøtet i klassen min er betydelig dårligere. Motivasjonen er der ikke.

Vi har hverken en eksamen å jobbe mot eller en fraværsgrense som stiller krav til at vi møter opp for å ta igjen det vi har tapt.

Vi løser ikke konsekvensene av pandemien ved å slutte å stille krav. Tvert imot har det aldri vært viktigere å stille krav enn det er nå.

Fraværsgrensen stiller krav til oppmøte. Den gir kontaktlærere mulighet til å fange opp problemene hos dem som virkelig sliter, slik at de får den hjelpen de trenger.

Nå blir meldingen deres bare én av mange.

Ikke urimelig å stille krav

Kullet som går ut nå, har tapt to verdifulle år med ungdomstid. Fester, russekro og bursdagsfeiringer ble byttet med karantene, vaksiner og koronatester.

Mange har opplevd ensomhet, og det er lovet en satsing på psykisk helse for dem som sliter i etterkant av pandemien.

Men hva hjelper det at det er en helsesykepleier eller psykolog på skolen dersom elevene som trenger dem, blir liggende hjemme?

Hvis vi skal tette kunnskapshullene før kullet mitt går ut i juni, så krever det at elevene er på skolen.

Lærere må sammen med elever legge en plan for å ta igjen tapt læring og vurderinger. Det å ha forventninger til oss elever er ikke å være for streng eller urimelig. Å stille krav er å bry seg.

