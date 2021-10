Arbeiderpartiet vil gi Norge et retningsskifte. Også uten SV.

Varin Hiwa (20) Leder, AUF Oslo

Nå er det viktigere enn noen gang at Arbeiderpartiet leverer, skriver Varin Hiwa.

Det var ikke sånn at SV alene skulle ta ansvar for at Støre-regjeringen skulle få en god klima- og miljøpolitikk.

Jeg skal være ærlig og innrømme at jeg ble utrolig skuffet da Sosialistisk Venstreparti (SV) konkluderte med at de ikke ville bli med videre i regjeringsforhandlinger.

Jeg respekterer SVs valg, men folk må slutte å stemple Arbeiderpartiet som «klimaversting» eller å si at Norge ikke vil få en ny retning etter at SV gikk ut. Det er litt tidlig å komme med slikt, siden det ikke finnes noen regjeringsplattform ennå.

Og det var ikke sånn at SV alene skulle ta ansvar for at regjeringen skulle få en god klima- og miljøpolitikk. Men nå er det viktigere enn noen gang at Arbeiderpartiet leverer.

Klimabudsjett

Vi som har stemt på Arbeiderpartiet, vi får Arbeiderpartiets klimapolitikk. Det betyr en politikk der vi skal kutte 55 prosent av utslippene våre innen 2030 . Vi er det eneste partiet som har et eget klimabudsjett, og vi har en politikk som klarer både å skape jobber og kutte i utslipp.

Klimakampen krever store endringer i måten vi alle lever på. Vi lever på den samme kloden, men ikke i den samme virkeligheten.

I åtte år har vi hatt ulike regjeringer med Høyre, Venstre, KrF og Frp som har skapt større forskjeller mellom folk, og som bare har kuttet klimautslippene med stusslige 3,9 prosent sammenlignet med 1990.

Siden vi kun har ni år på oss til å kutte 50 prosent av utslippene, slik vi har forpliktet oss til, er dette langt ifra bra nok.

To kriser

Den nye regjeringen skal altså løse en ulikhetskrise samtidig som en klimakrise. Vi må få til et grønt skifte som er sosialt rettferdig. Klima og ulikhet henger sammen, og problemene kan ikke løses hver for seg. Jeg har troen på at ingen andre enn Arbeiderpartiet kan løse denne oppgaven.

Klima er vår tids største krise, men vi har mulighet til å omstille oss. Arbeiderpartiet er tydelig. Vi skal skape jobber, og vi skal kutte i utslipp. Alle skal være med i klimaomstillingen, og det må vi ikke glemme.

Og politikk skal alltid bidra til at forskjellene blir mindre, ikke større.

Arbeiderpartiet er det trygge styringspartiet som kan løse de største utfordringene samfunnet vårt står i. Og jeg vet at et sterkt og tydelig Arbeiderparti som skal lede Norge i en grønnere og varmere retning de neste årene, er det viktigste vi trenger. Både med og uten SV.

